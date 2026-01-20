logo
RAK još nije donio odluku: Razmatra se povećanje RTV takse

RAK još nije donio odluku: Razmatra se povećanje RTV takse

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Zastupnicima u Komisiji za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rečeno je da Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) razmatra povećanje RTV takse na 9,35 KM, ali da još nije postignut dogovor i upućen prijedlog.

Razmatra se povećanje RTV takse Izvor: Shutterstock/MAXSHOT.PL

Prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, ova cifra je otkrivena na sjednici ove komisije koja je održana danas.

Ipak, još uvijek nije upućen zvanični prijedlog jer ni u samom RAK-u nema konačnog dogovora, mada se ozbiljno razmatra povećanje na 9,35 KM.

Prema informacijama koje su otkrivene državnim parlamentarcima, RAK je do ove cifre došao analizom inflacije. Tražili su izjašnjavanje Odbora sistema, iako se ovo tijelo ne sastaje zbog bojkota i blokade članova Upravnog odbora RTRS-a.

Još u septembru prethodne godine, Upravni odbori Federalne televizije i BHRT-a su od RAK-a tražili da se uputi prijedlog o povećanju RTV takse.

Tada su iz ovih upravnih odbora saopštili da na mjesečnom nivou gube 300.000 KM, zbog činjenice da RTV taksa nije rasla u skladu s inflacijom, iako je to propisano Zakonom o javnom RTV sistemu BiH.

Podsjetimo, trenutno RTV taksa iznosi 7,5 KM. Visina RTV takse usklađuje se sa zvanično utvrđenim povećanjem stope inflacije u BiH.

(Mondo)

