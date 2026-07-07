Akcija "Hil" u Bijeljini: Pronađeni kokain, puška i municija, uhapšene dvije osobe

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina u pretresima na tri lokacije pronašli su kokain, mobilni telefoni, automatsku pušku sa tri okvira, municiju i uhapsili lica B. D. i S. M.

Izvor: PU Bijeljina

Riječ je o policijskoj akciji "Hil" koja je provedena juče, a pretresi su izvršeni na osnovu naredbi osnovnih sudova Bijeljina i u Šamac i uz saglasnost okružnih javnih tužilaštava Bijeljina i Doboj.

Izvršeni su pretresi na tri lokacije, kao i lica i vozila koja koriste osumnjičeni.

Oduzeto su 138,2 grama kokaina, vakumirka, digitalne vage, predmeti sa tragovima bijele praškaste materije, mobilni telefoni, automatska puška sa tri okvira, municija i ostali predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Protiv uhapšenih će biti podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

(Srna)