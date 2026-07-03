Neuspješan pokušaj krijumčarenja: Policija na aerodromu u Berlinu zaplijenila veliku količinu ketamina

Njemačka carina zaplijenila je 16 kilograma ketamina od putnika na aerodromu "Berlin Brandenburg".

Izvor: Patrick Fallon / Zuma Press / Profimedia

Policija je privela 22-godišnjeg muškarca dok je putovao iz Berlina za Cirih, sa konačnim odredištem u Hong Kongu.

Zvaničnici su rekli da je osam vakumski zatvorenih kesa koje su sadržale bijelu kristalnu supstancu pronađeno sakriveno među odjećom u njegovom prtljagu. Test pomoću uređaja za detekciju identifikovao je supstancu kao ketamin hidrohlorid.

Policija je privela muškarca na jednom od izlaza nakon što je prošao kontrolni punkt za ukrcavanje.

Policajci su zaplijenili ketamin i njegov mobilni telefon kao dokaz. Slučaj je predat carinskoj istražnoj kancelariji Berlin-Brandenburg.

Ketamin hidrohlorid se koristi u medicini kao lijek protiv bolova i anestetik. Na crnom tržištu se koristi i kao takozvana droga za zabave jer može imati dezinhibitorne i euforične efekte, a u većim dozama može izazvati halucinacije, podsjeća DPA.

(Srna)