Akcija kod Laktaša: Banjalučanin uzgajao indijsku konoplju u skrivenom dijelu šume

Banjalučanin D.P. uhapšen je zbog sumnje da se bavio nelegalnim uzgojem i prodajom narkotika, saopštila je PU Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policija je nakon operativnog rada otkrila zasad biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju, smješten u teško pristupačnom šumskom dijelu na području Laktaša, za koji se sumnja da ga je osumnjičeni koristio.

Na osnovu naredbe banjalučkog Osnovnog suda, pretresena je kuća i prateći objekti na imanju u Laktašima koje D.P. koristi. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Nakon što se kompletira dokumentacija, protiv osumnjičenog će Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.