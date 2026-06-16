logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Fabija": U Trebinju i Bileći uhapšene četiri osobe, zaplijenjena droga, jedan osumnjičeni u bjekstvu

Akcija "Fabija": U Trebinju i Bileći uhapšene četiri osobe, zaplijenjena droga, jedan osumnjičeni u bjekstvu

Autor Dušan Volaš
0

U zajedničkoj akciji kodnog naziva "Fabija", usmjerenoj na suzbijanje trgovine narkoticima, pripadnici MUP-a Republike Srpske, Žandarmerije i Sipe uhapsili su četiri osobe na području Trebinja i Bileće.

Akcija "Fabija" hapšenja Izvor: Profimedia

U zajedničkoj operativnoj akciji kodnog naziva "Fabija", pripadnici Policijske uprave Trebinje, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, Žandarmerije i Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su četiri osobe na području Bileće i Trebinja zbog sumnje na nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Tokom sprovođenja ove složene operativne akcije, koja se realizuje na širem području Policijske uprave Trebinje, kao i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, policijski službenici su zaplijenili oko 10,5 kilograma opojne droge marihuane i 42 grama heroina.

Prema nezvaničnim informacijama medija, uhapšeni su R.V., M.V., Z.K. i A.V. Jedno od uhapšenih lica već je predato u nadležnost Sipe radi daljeg postupanja.

Kako je potvrđeno iz policijskih izvora, akcija i dalje traje jer se za jednom osobom intenzivno traga s obzirom na to da se nalazi u bjekstvu. Više detalja o samoj kriminalnoj grupi i njihovim aktivnostima očekuje se nakon završetka svih istražnih radnji i kriminalističke obrade osumnjičenih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Trebinje Bileća droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ