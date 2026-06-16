Akcija "Fabija": U Trebinju i Bileći uhapšene četiri osobe, zaplijenjena droga, jedan osumnjičeni u bjekstvu

U zajedničkoj akciji kodnog naziva "Fabija", usmjerenoj na suzbijanje trgovine narkoticima, pripadnici MUP-a Republike Srpske, Žandarmerije i Sipe uhapsili su četiri osobe na području Trebinja i Bileće.

Izvor: Profimedia

U zajedničkoj operativnoj akciji kodnog naziva "Fabija", pripadnici Policijske uprave Trebinje, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, Žandarmerije i Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su četiri osobe na području Bileće i Trebinja zbog sumnje na nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Tokom sprovođenja ove složene operativne akcije, koja se realizuje na širem području Policijske uprave Trebinje, kao i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, policijski službenici su zaplijenili oko 10,5 kilograma opojne droge marihuane i 42 grama heroina.

Prema nezvaničnim informacijama medija, uhapšeni su R.V., M.V., Z.K. i A.V. Jedno od uhapšenih lica već je predato u nadležnost Sipe radi daljeg postupanja.

Kako je potvrđeno iz policijskih izvora, akcija i dalje traje jer se za jednom osobom intenzivno traga s obzirom na to da se nalazi u bjekstvu. Više detalja o samoj kriminalnoj grupi i njihovim aktivnostima očekuje se nakon završetka svih istražnih radnji i kriminalističke obrade osumnjičenih.