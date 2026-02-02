logo
Dodik razgovarao sa Vučićem o BiH, Dejtonu i jačanju veza Srpske i Srbije

Dodik razgovarao sa Vučićem o BiH, Dejtonu i jačanju veza Srpske i Srbije

Autor Nikolina Damjanić
Lider SNSD-a Milorad Dodik održao je u Beogradu sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocijenivši razgovor kao odličan i prijateljski, tokom kojeg su razmatrana politička i ekonomska pitanja od značaja za srpski narod.

HAKWNPSXwAAM3pm.jpg Izvor: Milorad Dodik/X

Dodik je Vučiću prenio utiske sa svojih nedavnih razgovora u Izraelu i Mađarskoj, kao i planove predstojećeg odlaska u Sjedinjene Američke Države.

Dodik je naveo da su tokom susreta razmijenjena mišljenja o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz fokus na jačanje veza Republike Srpske i Srbije.

"Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod", naveo je Dodik na Iksu.

