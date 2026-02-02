Dodik razgovarao sa Vučićem o BiH, Dejtonu i jačanju veza Srpske i Srbije

Lider SNSD-a Milorad Dodik održao je u Beogradu sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocijenivši razgovor kao odličan i prijateljski, tokom kojeg su razmatrana politička i ekonomska pitanja od značaja za srpski narod.

Izvor: Milorad Dodik/X

Dodik je Vučiću prenio utiske sa svojih nedavnih razgovora u Izraelu i Mađarskoj, kao i planove predstojećeg odlaska u Sjedinjene Američke Države.

Dodik je naveo da su tokom susreta razmijenjena mišljenja o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz fokus na jačanje veza Republike Srpske i Srbije.

Одличан састанак с предсједником Србије Александром Вучићем@avucic.

Пријатељски разговор о политичким питањима важним за српски народ и економским токовима који ће Републику Српску и Србију учинити још снажнијим и ближим.



Искрена размјена мишљења о најважнијим регионалним и…pic.twitter.com/HKCaBNXm4v — Милорад Додик (@MiloradDodik)February 2, 2026

"Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod", naveo je Dodik na Iksu.