Dodik razgovarao sa Vučićem o BiH, Dejtonu i jačanju veza Srpske i Srbije

Lider SNSD-a Milorad Dodik održao je u Beogradu sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocijenivši razgovor kao odličan i prijateljski, tokom kojeg su razmatrana politička i ekonomska pitanja od značaja za srpski narod.
Dodik je Vučiću prenio utiske sa svojih nedavnih razgovora u Izraelu i Mađarskoj, kao i planove predstojećeg odlaska u Sjedinjene Američke Države.
Dodik je naveo da su tokom susreta razmijenjena mišljenja o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz fokus na jačanje veza Republike Srpske i Srbije.
Одличан састанак с предсједником Србије Александром Вучићем@avucic.— Милорад Додик (@MiloradDodik)February 2, 2026
Пријатељски разговор о политичким питањима важним за српски народ и економским токовима који ће Републику Српску и Србију учинити још снажнијим и ближим.
Искрена размјена мишљења о најважнијим регионалним и…pic.twitter.com/HKCaBNXm4v
"Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod", naveo je Dodik na Iksu.