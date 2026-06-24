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Francuska potvrdila prvi slučaj ebole: Pacijent hitno smješten u izolaciju

Francuska potvrdila prvi slučaj ebole: Pacijent hitno smješten u izolaciju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Francuska je potvrdila prvi slučaj ebole na svojoj teritoriji. Zaražen je ljekar po povratku iz humanitarne misije u Kongu. Smješten je u izolaciju, a rizik od širenja zaraze u Evropi je nizak.

Francuska potvrdila prvi slučaj ebole Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Francuska je u srijedu potvrdila prvi slučaj ebole na svojoj teritoriji, a riječ je o ljekaru koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo. Ljekar, koji je tamo boravio u humanitarnoj misiji, pozitivan je na ebolu, što predstavlja prvi slučaj ovog virusa u Francuskoj tokom aktuelne epidemije, saopštilo je francusko Ministarstvo zdravlja.

"Ministarstvo zdravlja danas potvrđuje identifikaciju prvog pozitivnog slučaja oboljenja izazvanog virusom ebole na državnoj teritoriji", navodi se u zvaničnom saopštenju. Na upit agencije AFP, iz ministarstva su precizirali da je slučaj zabilježen u kontinentalnom dijelu Francuske.

Pacijent je smješten u izolaciju, a nadležni organi sprovode praćenje njegovih kontakata, istaklo je ministarstvo, dodajući da je rizik po opštu evropsku populaciju nizak.

Epidemija ebole u Kongu, kojom je zaraženo više od 1.000 ljudi, dok je 267 osoba preminulo, bilježi najveći broj potvrđenih slučajeva u prvih mjesec dana u odnosu na bilo koju dosadašnju pojavu ove bolesti, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.

(Mondo.rs)

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Francuska ebola

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