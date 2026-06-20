Alarmantno u Kongu: Od ebole preminulo 17 zdravstvenih radnika

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je u Kongu 17 zdravstvenih radnika preminulo od ebole, dok je 75 zaraženo. Uprkos mjerama, epidemija se ubrzano širi u 33 zdravstvene zone, a stopa smrtnosti među zaraženim medicinarima iznosi 20,46%.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

U Kongu je 17 zdravstvenih radnika angažovanih u borbi protiv epidemije ebole preminulo, a 75 je zaraženo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

"To znači da je 20,46 odsto zaraženih podleglo bolesti", izjavila je vršilac dužnosti direktora SZO za vanredne situacije u afričkom regionu Mari Rozelin Belizer.

Ona je istakla da se, uprkos pojačanim mjerama javnog zdravlja, epidemija i dalje ubrzano širi u Kongu, te da je u 33 zdravstvene zone u tri provincije zabilježen pojačan prenos zaraze.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, do sada je zabilježeno ukupno 896 potvrđenih slučajeva ebole i 232 potvrđena smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo.