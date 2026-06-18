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Ebola se širi Kongom: Potvrđeno 875 slučajeva, više od 200 preminulih

Ebola se širi Kongom: Potvrđeno 875 slučajeva, više od 200 preminulih

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Broj oboljelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo nastavlja da raste. Vlasti su potvrdile 875 slučajeva zaraze i 202 smrtna ishoda, dok stručnjaci upozoravaju da bi epidemija mogla dodatno da se pogorša.

Ebola u Kongu: Potvrđeno 875 slučajeva zaraze, više od 200 preminulih Izvor: str / Xinhua News / Profimedia

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 875, uključujući 202 smrtna ishoda, saopštile su vlasti te zemlje.

Prema najnovijem izvještaju, između ponedjeljka i utorka registrovano je još 40 slučajeva zaraze, dok su zabilježena četiri nova smrtna ishoda povezana sa ovom opasnom bolešću.

Zbog širenja virusa, posebno nakon pojave slučajeva u susjednoj Ugandi, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije je proglasila vanredno zdravstveno stanje od međunarodnog značaja. Ipak, SZO nije preporučila uvođenje ograničenja putovanja niti zatvaranje granica.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi epidemija mogla da se pogorša prije nego što dođe do njenog slabljenja. Kako navode, virus je vjerovatno mjesecima cirkulisao među stanovništvom prije nego što su potvrđeni prvi slučajevi, što je omogućilo njegovo dalje širenje.

Ebola je teška virusna bolest koja se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaražene osobe ili kontaminiranim predmetima. Bolest izaziva visoku temperaturu, slabost, povraćanje i unutrašnja krvarenja, a bez pravovremenog liječenja može imati smrtonosne posljedice.

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ebola Kongo

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