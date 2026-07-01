Zapaljen centar za liječenje ebole u Kongu: Policajac ubijen, pacijenti pobjegli

Grupa ljudi zapalila je centar za liječenje ebole na istoku Demokratske Republike Kongo. U neredima je ubijen policajac, a više pacijenata pobjeglo je iz zdravstvene ustanove.

Izvor: Shi Yu / Xinhua News / Profimedia

Grupa ljudi zapalila je centar za liječenje ebole na istoku Demokratske Republike Kongo, a u neredima je ubijen jedan policajac, dok su dvije osobe povrijeđene, saopštili su zvaničnici.

Kako prenosi agencija DPA, nekoliko pacijenata zaraženih ebolom, zajedno sa osobama koje su pokazivale simptome ove opasne bolesti, pobjeglo je iz centra za liječenje u selu Bafvabango, u provinciji Ituri.

Neredi su izbili nakon što je grupa gnjevnih mještana pokušala da spriječi bezbjednu sahranu osobe za koju se sumnjalo da je preminula od ebole, iako je porodica prethodno dala saglasnost za takvu proceduru.

U požaru je centar za liječenje potpuno uništen, a medicinsko osoblje nije nastavilo rad zbog straha za vlastitu bezbjednost.

Prema zvaničnim podacima, u Demokratskoj Republici Kongo do sada je potvrđeno blizu 400 smrtnih slučajeva od ebole.

Virus se i dalje širi istočnim dijelovima zemlje, dok nepovjerenje dijela lokalnog stanovništva prema zdravstvenim i humanitarnim radnicima dodatno otežava suzbijanje epidemije.