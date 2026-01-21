„Vrijeme je da se vratim kući na Tajvan“: Stiv napušta Sarajevo nakon 2 godine, uputio emotivnu poruku

Tajvanac Stiv Lin koji je privlačio pažnju Sarajlija muzičkim izvedbama u centru grada, odlučio je da se vrati kući.

Izvor: Screenshot/Instagram

Sarajlije, ali i turisti, navikli su na Stiva Lina kao “domaćeg” te su ga odmilja zvali “paša”.

Uveseljavao je prolaznike pjesmama Bijelog dugmeta, Zabranjenog pušenja, Hari Mata Harija, Dine Merlina i brojnih drugih izvođača. Nastupao je i sa Dubiozom kolektiv, objavio je N1.

Sarajlijama je uputio emotivnu, oproštajnu poruku.

"Šta ima paša moj, sestro moja? Hvala vam što ste bili sa mnom online i offline ove godine. Bilo je tisuću posto aferim. Hvala vam ljudi iz Sarajeva. Đe si bio? Ti si sto posto vrh! Iako osjećam da mi je Sarajevo više kao dom, vrijeme je da se vratim kući na Tajvan, jer će se mama ljutiti ako ne odem kući. Ali tisuću posto vidimo se drugi put! Javite se", napisao je Lin na svom Instagram profilu.

Zahvalio se “braći” Dubiozi kolektiv kojima je poručio: “Čekajte me u kafani”.

Lin je često na svojim profilima na društvenim mrežama objavljivao isječke iz života u BiH. Tako je prije nekoliko dana objavio video na kojem su, kako je napisao, Banjalučanke sa njim spontano zapjevale.

"A onda sam upoznao grupu Banjalučanki, profesionalnih pjevačica koje su došle u Sarajevo na nastup, i one su mi se samo spontano pridružile u pjevanju! Hvala vam lijepa! Najjače ste", naveo je Lin u opisu ove objave.

(Mondo)