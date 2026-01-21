logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

„Vrijeme je da se vratim kući na Tajvan“: Stiv napušta Sarajevo nakon 2 godine, uputio emotivnu poruku

„Vrijeme je da se vratim kući na Tajvan“: Stiv napušta Sarajevo nakon 2 godine, uputio emotivnu poruku

Autor Dragana Božić Izvor n1
0

Tajvanac Stiv Lin koji je privlačio pažnju Sarajlija muzičkim izvedbama u centru grada, odlučio je da se vrati kući.

Tajvanac Stiv Lin napušta Sarajevo Izvor: Screenshot/Instagram

Sarajlije, ali i turisti, navikli su na Stiva Lina kao “domaćeg” te su ga odmilja zvali “paša”.

Uveseljavao je prolaznike pjesmama Bijelog dugmeta, Zabranjenog pušenja, Hari Mata Harija, Dine Merlina i brojnih drugih izvođača. Nastupao je i sa Dubiozom kolektiv, objavio je N1.

Sarajlijama je uputio emotivnu, oproštajnu poruku.

"Šta ima paša moj, sestro moja? Hvala vam što ste bili sa mnom online i offline ove godine. Bilo je tisuću posto aferim. Hvala vam ljudi iz Sarajeva. Đe si bio? Ti si sto posto vrh! Iako osjećam da mi je Sarajevo više kao dom, vrijeme je da se vratim kući na Tajvan, jer će se mama ljutiti ako ne odem kući. Ali tisuću posto vidimo se drugi put! Javite se", napisao je Lin na svom Instagram profilu.
Zahvalio se “braći” Dubiozi kolektiv kojima je poručio: “Čekajte me u kafani”.

Lin je često na svojim profilima na društvenim mrežama objavljivao isječke iz života u BiH. Tako je prije nekoliko dana objavio video na kojem su, kako je napisao, Banjalučanke sa njim spontano zapjevale.

"A onda sam upoznao grupu Banjalučanki, profesionalnih pjevačica koje su došle u Sarajevo na nastup, i one su mi se samo spontano pridružile u pjevanju! Hvala vam lijepa! Najjače ste", naveo je Lin u opisu ove objave.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram tajvan Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA