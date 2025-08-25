logo
Ljudi umiru od smijeha zbog indijskog rok benda: Šljokice, tigrovi, i urbenesni potezi glavom

Ljudi umiru od smijeha zbog indijskog rok benda: Šljokice, tigrovi, i urbenesni potezi glavom

0

Ljudi su tek saznali za stari indijski metal bend "Darkeys and the keys", a snimak njihovog nastupa preko noći je postao jedan od najviralanijih

Indijski rok bend viralni snimci Izvor: instagram/stringsmusicians

Vjerujemo da je malo ko čuo za bend "Darkeys & The Keys". Zapravo, malo ko za njih zna čak i u rodnoj zemlji, iako postoje još od ranih devedesetih, međutim, situacija se posljednjih nedjelja drastično promijenila od kako je njihov stari snimak praktično eksplodirao na mrežama, najprije na TikToku, a potom i na Instagramu.

Viralnim ih je učinio italijanski jutjuber Mark The Hammer koji je objavio video "INDIAN METAL IS AWESOME!!!", u kojem reaguje na njihovu numeru "Puli". Na snimku su primjetni jeftini produkcijski stil, ali isto tako i neobična energija i urnebesni šarm izvođenja.

Pjesma Puli (što znači "tigar" na tamilskom) počinje slikom tigra, a pjevač vrišti "puli" karakterističnim visokim tonom, uz gitarske rifove, i pokrete kakve smo viđali samo u "Maloj nevjesti", odnosno, indijskim sapunicama. 

Pogledajte snimak:

Interesantno je da je zapravo riječ o bendu iz Malezije, a ne iz Indije, kako mnogi misle, a koliko su se proslavili svjedoči i to što su stigli čak do Italije gdje imaju ogroman broj fanova.

Ljudi su imali više nego zanimljive reakcije, te su u komentarima pisali i kako bi se drugi kultni metal bendovi zvali da su iz Indije:

"Rajstein", "Curry of a down", "Naan Halen", "Sepulturaj", "Deepak Purple", "System of a Dahl", "Red hot curry peppers"... samo je djelić komentara, ali u jednom su svi saglasni - indijski bend je urnebesan.

(MONDO)

Tagovi

bendovi Indija

