Zašto se raspao bend One Direction? Uživali u svjetskoj slavi i milionima, evo ko je prvi napustio grupu

Kako je nastao, i zašto se raspao bend One Direction čiji je pjevač poginuo u Buenos Ajresu?

Izvor: YouTube/X Factor Global

Lijam Pejn (31), jedan od benda One Direction, poginuo je u Buenos Ajresu nakon pada sa 3. sprata terase hotelske sobe.

Pejn je bio član globalno popularnog boj benda One Direction, oformljenog tokom takmičenja "X Faktora". Pored Pejna, u grupi su još bili Zejn Malik, Hari Stajls, Najl Horan i Luis Tomlinson. Grupa je postojala od 2010. do 2016. kada su momci odlučili da se posvete solo karijerama.

Lijam je pre ulaska u bend jednom bio odbijen za "X Faktor", 2008. godine. Potom su momci 2010. okušali sreću, oformljen je bend i došli su do trećeg mjesta u takmičenju i potom potpisali ugovor sa izdavačkom kućom Sajmona Kauela.

Pogledajte slike benda One Direction.

Grupa One Direction objavila je pet albuma - "Up all night" (2011), "Take me home" (2012), "Midnight memories" (2013), "Four" (2014) i "Made in the A.M." (2015).

Društvene mreže, koje su tada bile tek na začetku, doprinijele su globalnoj popularnosti pet talentovanih, simpatičnih mladića - djevojčice širom svijeta vrištale su za njima, a njihovi albumi i koncerti su se prodavali brzinom svjetlosti.

Turneja "Where we are" benda One Direction 2014. godine bila je najuspješnija za vokalnu grupu, kao i 15. najunosnija u istoriji - donela im je 290 miliona dolara.

Bend je prvi napustio Zejn Malik, koji je tada izjavio da želi da bude "normalan 22-godišnjak koji ima privatni život". Ostali članovi tada su objavili da odlaze na pauzu nedefinisane dužine, koju nikada nisu prekinuli, a momci su nastavili solo karijere.

Izvor: YouTube/One Direction

Pejn je izbacio jedan album, koji je bio uspješan, kao i nekoliko dueta. Snimao je drugi album u trenutku smrti.

Mladi pjevač više puta je govorio o tome da se borio sa alkoholizmom i suicidalnim mislima. Njegov zvanični uzrok smrti još uvek nije saopšten, ali je osoblje hotela pre njegove pogibije zvalo policiju zbog "gosta koji pravi probleme i život mu je u opasnosti".

(MONDO)