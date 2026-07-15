Drama u Njemačkoj: Muškarac zapucao na policiju, pa ranjen

Turski državljanin (41) upucan je ispred marketa u Drezdenu nakon što je zapucao na policiju uzvikujući "Alahu akbar". Napadač je savladan, a povrijeđenih policajaca i građana na sreću nije bilo.

Izvor: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Prava drama odigrala se rano jutros, 15. jula, u njemačkom gradu Drezdenu, kada je naoružani muškarac otvorio vatru na policiju ispred supermarketa "Neto" (Netto), uzvikujući "Alahu akbar". Brzom intervencijom bezbjednosnih snaga napadač je upucan i savladan, a na sreću, povrijeđenih među građanima i policajcima nije bilo, piše dailystar.uk.

Jezive scene započele su oko 8.20 časova, kada je policija dobila dojavu građana da se ispred poznatog marketa nalazi naoružano lice. Kako prenosi nemački list "Bild", u pitanju je 41-godišnji turski državljanin koji je u rukama držao oružje nalik na "musketu".

Kada su mu policajci prišli, uslijedio je haos. Prema izvještajima sa lica mjesta, muškarac je povikao "Alahu akbar" prije nego što je ispalio prvi hitac na pripadnike organa reda, što je odmah dovelo do žestoke razmjene vatre.

Ranjavanje i blokada ulica

Nakon kratkog, ali dramatičnog okršaja, policija je uspjela da rani i neutrališe napadača. Incident se dogodio u okrugu Fridrihštat, na uglu ulica Menažerištrase i Berliner štrase. Zvaničnici su ubrzo umirili javnost potvrdom da, osim osumnjičenog, u ovom vatrenom obračunu niko od prolaznika niti policajaca nije pogođen.

Dramatični snimci i krv ispred marketa

Nedugo nakon pucnjave, društvene mreže su preplavili snimci sa lica mjesta. Na video-zapisima se vide policajci pod punom opremom kako traže zaklon iza automobila i zgrada, pokušavajući da bezbjedno savladaju osumnjičenog. Njemački mediji prenose da je u blizini ulaza u supermarket ostala velika lokva krvi ranjenog napadača, dok drugi snimci prikazuju kako mu se ukazuje prva pomoć u vozilu Hitne pomoći.

Ranjeni muškarac je pod jakom pratnjom prebačen u bolnicu, a njegovo trenutno zdravstveno stanje nije poznato. Iz policije navode da je protiv njega već pokrenuta istraga zbog sumnje na upućivanje prijetnji i kršenje zakona o oružju.

Čitavo područje oko supermarketa je strogo blokirano, a nadležni uvjeravaju građane da više ne postoji nikakva opasnost. Dalja istraga će utvrditi koji je bio tačan motiv napada i da li je osumnjičeni prvobitno planirao da uđe u samu prodavnicu.

(Mondo.rs)