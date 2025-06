Dodik iz Budimpešte: PIK ne postoji ni u jednom formalnom aktu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Budimpešti da je Savjet za sprovođenje mira (PIK) tijelo koje ne postoji ni u jednom formalnom aktu koje reguliše situaciju u BiH.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Dodik je istakao da su predstavnici opozicije iz Srpske otišli na sastanak sa Kristijanom Šmitom i ambasadorima zemalja članica PIK-a sa namjerom da pokažu da samo oni postoje, kao da život nije postojao prije njih, a sada se odjednom iznenađuju što Njemačka ima loše namjere prema Srbima.

"Oni su sad kao iznenađeni zašto Njemačka ima aspiracije, kao da ih nije imala i ranije. Kao da ih Njemačka nije imala 1914. ili 1941. ili kada je razbijala Jugoslaviju 90-ih godina, jer to je bio antisrpski projekat. I sad se odjednom iznenađuju što Njemačka ima loše namjere prema Srbima", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Budimpešti.

Dodik je ocijenio da to govori, u stvari, koliko je opozicija u zabludi.

"Ništa novo nije tu bilo osim njihovog pojavljivanja. Još 2010. godine boravio sam na sjednici PIK-a i rekao im da nisu formalan organ i da me više nikada ne zovu. Nakon toga nikoga nisu zvali više od 15 godina, a sad su odjednom našli da je to izlaz, pa zovu našu jadnu, isprepadanu opoziciju. Njihova predstava da su oni neki spasioci nije samo jadna, već i komična", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da muslimanski predstavnici u Bundestagu vrše pritisak na njemačku Vladu da koncipira negativne politike prema Srpskoj.

On je upitao zašto neki evropski lideri misle da mogu ovdje da realizuju svoje interese, a da to Srpska ne smije?

Predsjednik Srpske poručuje da opozicija već 20 godina gubi izbore i da im je on zato problem.

"Mogu da razumijem tu vrstu frustracije. Ja sam umoran od pobjeda, a oni nisu od poraza. Narod je taj koji će odlučiti šta je u redu, a šta nije i ko će proći", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su nedavni lokalni izbori pokazali volju naroda koji rekao da je SNSD pobijedio u 70 odsto gradova i opština.

Sutra sastanak sa Orbanom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će se sutra sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Obranom, koji je čovjek mira, te istakao da Srpska i Mađarska imaju odličnu saradnju.

"Ovo je redovan sastanak. Imamo ih više godišnje, a na početku ove godine dogovorili smo se da sjednemo i analiziramo sve ono što smo do sada uradili. Veoma smo ozbiljno pristupili našoj saradnji sa Mađarskom", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske u Budimpešti.

Predsjednik Srpske je istakao da veoma cijeni Orbana, koji je jedan od vedećih lidera novog poimanja svijeta.

"To se zasniva na onome što je suverenizam nacije i države. To nije neoliberalni lider koji govori o tome da ne postoje narodi, da ne postoje države. Dugo godina Orban upozorava na to da Brisel sa takvom praksom neće dugo dogurati. Sada ga čujemo kako govori da će ratno huškački porivi iz Brisela urušiti samu Evropu", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je i američki šredsjednik Donald Tramp u nekoliko navrata govorio o tome da Amerika više neće graditi druge države i nacije i da se više neće miješati u unutrašnje stvari drugih država.

"To je dokaz da je Orban sve vrijeme bio u pravu. Neki iz Brisela žele da putem koncentracije sredstava upravljaju životima određenih država od kojih neke to prihvataju, ali Orban je pravilno procijenio da Evropa na taj način ne može dugoročno da opstane", rekao je Dodik.

On je ukazao da Tramp ne sarađuje sa evropskim institucijama u Briselu, već sa pojedinačnim zemljama.

"Treba razumijeti da Tramp i Amerika sada žele da razgovaraju sa državama, a njihova politika carina dovešće do toga da zemlje koje hoće da sarađuju sa Amerikom moraju da potpišu bilateralne ugovore o povlasticama, kao što će to učiniti i Mađarska, i biće izuzete od onoga što Tramp nameće Evropi", rekao je Dodik.

On je istakao da će o tome sutra pričati sa Orbanom.

"Ako Amerika potpiše ugovore o povlasticama sa Italijom, Poljskom, Mađarskom, Slovačkom, onda ne postoji osnovi temelja za funkcionisanje EU, a to je zajedničko tržište", rekao je Dodik.

