Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao i prijetio novinaru

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su kriminalističku obradu lica J.V. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".

Izvor: Shutterstock

Isti je prethodno lišen slobode od strane pripadnika Granične policije BiH na osnovu potrage Policijske uprave Banjaluka.

Lice se sumnjiči da je navedeno krivično djelo izvršio početkom 2023. godine tako što je na uvredljiv i prijeteći način komentarisao pisanje novinara D.B. na jednoj društvenoj mreži, što je kod oštećenog izazvalo bojazan za vlastiti život, saopštio je MUP RS.

Postupajući po prijavi lica D.B. od 11. januara 2023. godine protiv nepoznatog lica i preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa navedenim može dovesti lice J.V. koje se nalazi u Norveškoj, zbog čega je za istim i raspisana potraga.

Policijski službenici će nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica J.V. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu.