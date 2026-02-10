logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao i prijetio novinaru

Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao i prijetio novinaru

Autor Haris Krhalić
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su kriminalističku obradu lica J.V. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti".

hapšenje Izvor: Shutterstock

Isti je prethodno lišen slobode od strane pripadnika Granične policije BiH na osnovu potrage Policijske uprave Banjaluka.

Lice se sumnjiči da je navedeno krivično djelo izvršio početkom 2023. godine tako što je na uvredljiv i prijeteći način komentarisao pisanje novinara D.B. na jednoj društvenoj mreži, što je kod oštećenog izazvalo bojazan za vlastiti život, saopštio je MUP RS.

Postupajući po prijavi lica D.B. od 11. januara 2023. godine protiv nepoznatog lica i preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa navedenim može dovesti lice J.V. koje se nalazi u Norveškoj, zbog čega je za istim i raspisana potraga.

Policijski službenici će nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica J.V. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Banjaluka novinari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ