Pucnjava u Vitezu: Lakše povrijeđena jedna osoba

Jedna osoba lakše je povrijeđena u pucnjavi ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Dubravica kod Viteza, a policija je ubrzo privela osumnjičenog iz D.K. (45) iz ove opštine.

Izvor: MUP KS

Nepoznata osoba prijavila je policiji juče u 4.25 časova pucnjavu iz vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta. Lakše tjelesne povrede zadobilo je lice inicijala B.B. (34) iz Viteza.

Uviđaj je izvršen pod nadzorom tužica Kantonalnog tužilaštva u Travniku, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srednjobosanskog kantona.

Nad uhapšenim je sprovedena dalja kriminalistička obrada.

(Srna)