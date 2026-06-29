Vojska Srbije predstavila je najnovije i modernizovane sisteme na dva velika prikaza - na Pasuljanskim livadama i u Batajnici.

Izvor: MORS

Vojska Srbije predstavila je novu i modernizovanu vojnu tehniku na dva velika prikaza - na taktičko-pokaznom gađanju na poligonu Pasuljanske livade i na vojnom aerodromu Batajnica kod Beograda.

Poseban akcenat stavljen je na bespilotne letjelice, pametnu municiju, raketne sisteme, modernizaciju avijacije i razvoj novih sposobnosti za elektronsko ratovanje.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se nastavlja jačanje Vojske Srbije, dok je vojnotehnički analitičar Milovan Drecun govorio o novim sistemima i pravcu daljeg razvoja Vojske Srbije.

Dronovi postaju posebna vojna jedinica

Na poligonu Pasuljanske livade posebnu pažnju privukli su novi sistemi bespilotnih letjelica i sredstva za savremeno ratovanje. Jedna od najvećih novina jeste formiranje specijalizovanih jedinica za upravljanje dronovima i odbranu od neprijateljskih bespilotnih sistema.

Na poligonu su prvi put prikazani:

rojevi dronova "Komarac"

presretački dronovi koji obaraju neprijateljske letjelice

dronovi-kamikaze sposobni da samostalno uđu u objekat i pogode cilj

antidron puške za ometanje i uništavanje bespilotnih letjelica

sistemi za lociranje i neutralisanje operatera dronova.

Prema riječima Milovana Drecuna, svaka brigada Vojske Srbije trebalo bi da dobije posebne jedinice za upotrebu dronova, ali i zaštitu od njih.

Vidi opis Vojska Srbije pokazala novo oružje: Dronovi-kamikaze, moćni raketni sistemi i "Orao"... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MORS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MORS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MORS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MORS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MORS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MORS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MORS Br. slika: 16 16 / 16

Na prikazu su predstavljeni i brojni raketni i artiljerijski sistemi:

protivvazdušni sistem Pancir S

sistem PASARS

sistem Harun 17 kratkog dometa

raketni sistem Tamnava

domaće rakete čiji se domet razvija do oko 250 kilometara.

Prikazana su i sredstva kopnene vojske, među kojima su:

oklopno borbeno vozilo Lazar 3

modernizovani tenkovi M-84

sistemi elektronskog ratovanja i umrežavanja jedinica.

Novi i modernizovani avioni i protivvazdušna odbrana

Na vojnom aerodromu Batajnica kod Beograda predstavljena su nova i modernizovana sredstva Vojske Srbije, među kojima su bili avijacija i sistemi protivvazdušne odbrane.

Posebnu pažnju privukao je kineski raketni sistem HQ-17, namijenjen protivvazdušnoj odbrani manjih objekata i vojnih jedinica. Sistem ima domet oko 15 kilometara i maksimalnu visinu dejstva do osam kilometara.

Vučić je rekao da se ovaj sistem uklapa u slojevitu protivvazdušnu odbranu Srbije i da je namijenjen zaštiti važnih objekata, uključujući gradove poput Niša i Kragujevca, kao i kritične energetske infrastrukture.

Na Batajnici je prikazan i modernizovani jurišni avion J-22 "Orao" M1A, koji može da koristi savremenu vođenu municiju, uključujući bombu FT-6 dometa oko 80 kilometara.

Predstavljeni su i:

raketa vazduh-zemlja VRVZ-200 dometa 30 do 40 kilometara

raketa AGM-65 Maverik

modernizovani lovci MiG-29

borbeni helikopteri Mi-35M.

Obavezni vojni rok od 2027. godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će odbrambeni kapaciteti Srbije biti dodatno ojačani uvođenjem obaveznog vojnog roka, čiji je početak planiran za mart 2027. godine. On je ocijenio da će vraćanje vojnog roka doprinijeti popuni jedinica i stvaranju snažnije rezerve.

(Mondo.rs)