Aleksandar Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju u Kijevu kojom se osuđuje ruska agresija.

Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock/RTS/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Kijevu u Ukrajini na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina". Kako prenosi "Kurir", Vučić u ime Srbije nije potpisao zajedničku deklaraciju u Kijevu.

U deklaraciji se osuđuje ruska agresija, poziva se na njen hitan prestanak i povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine i nastavak napora za postizanje pravednog i trajnog mira. Učesnici samita obavezali su se da će nastaviti vojnu, političku, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini sa posebnim naglaskom na dalje jačanje protivvazdušne odbrane, obnovu zemlje, energetsku bezbjednost i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Takođe, potpisom deklaracije učesnici teže ka nastavku davanja podrške Ukrajini ka članstvu u NATO pakt kada za to budu ispunjeni uslovi. Na kraju se pozivaju učesnici na jačanje sankcija Rusiji, borbu protiv sajber i hibridnih prijetnji i veću saradnju u oblasti bezbjednosti Crnog mora uz najavu da će se naredni ovakav samit održati u Sloveniji 2027. godine.

Vidi opis Vučić nije potpisao deklaraciju u Kijevu: Evo šta piše u dokumentu o ratu Ukrajine i Rusije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i otkrio kakve sastanke je imao danas na samitu u Kijevu.

"Ono što je važno jeste da smo imali tri važna sastanka, tri bilaterale. Poseban ali kratak razgovor imao sam sa Ursulom fon der Lajen, obavio sam razgovor i sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Sa Danom smo razgovarali o sve jačoj saradnji Srbije i Rumunije, imamo dobar odnos sa Rumunijom i to ne samo u pogledu poštovanja teritorijalnog integriteta, oni kao ni Ukrajina nisu priznali nezavisno Kosovo i vrlo čvrsto se drže toga.

Posebna zahvalnost predsedniku Zelenskom koji je i danas pokazao da poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. To je za nas veoma važno, i mi se uvek držimo povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija i poštovanja teritorijalnog integriteta", rekao je Vučić.

(Mondo.rs)