logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić nije potpisao deklaraciju u Kijevu: Evo šta piše u dokumentu o ratu Ukrajine i Rusije

Vučić nije potpisao deklaraciju u Kijevu: Evo šta piše u dokumentu o ratu Ukrajine i Rusije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju u Kijevu kojom se osuđuje ruska agresija.

Vučić nije potpisao deklaraciju u Kijevu Izvor: HMP-Berlin/Shutterstock/RTS/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Kijevu u Ukrajini na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina". Kako prenosi "Kurir", Vučić u ime Srbije nije potpisao zajedničku deklaraciju u Kijevu.

U deklaraciji se osuđuje ruska agresija, poziva se na njen hitan prestanak i povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine i nastavak napora za postizanje pravednog i trajnog mira. Učesnici samita obavezali su se da će nastaviti vojnu, političku, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini sa posebnim naglaskom na dalje jačanje protivvazdušne odbrane, obnovu zemlje, energetsku bezbjednost i proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Takođe, potpisom deklaracije učesnici teže ka nastavku davanja podrške Ukrajini ka članstvu u NATO pakt kada za to budu ispunjeni uslovi. Na kraju se pozivaju učesnici na jačanje sankcija Rusiji, borbu protiv sajber i hibridnih prijetnji i veću saradnju u oblasti bezbjednosti Crnog mora uz najavu da će se naredni ovakav samit održati u Sloveniji 2027. godine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i otkrio kakve sastanke je imao danas na samitu u Kijevu.

"Ono što je važno jeste da smo imali tri važna sastanka, tri bilaterale. Poseban ali kratak razgovor imao sam sa Ursulom fon der Lajen, obavio sam razgovor i sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, premijerom Slovenije Janezom Janšom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Sa Danom smo razgovarali o sve jačoj saradnji Srbije i Rumunije, imamo dobar odnos sa Rumunijom i to ne samo u pogledu poštovanja teritorijalnog integriteta, oni kao ni Ukrajina nisu priznali nezavisno Kosovo i vrlo čvrsto se drže toga.

Posebna zahvalnost predsedniku Zelenskom koji je i danas pokazao da poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. To je za nas veoma važno, i mi se uvek držimo povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija i poštovanja teritorijalnog integriteta", rekao je Vučić.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ