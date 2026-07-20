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Američki istražioci u Derventi: Počinju svjedočenja srpskih logoraša o stradanjima u Rabiću

Američki istražioci u Derventi: Počinju svjedočenja srpskih logoraša o stradanjima u Rabiću

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Američki istražioci-tužioci stigli su u Derventu gdje bi danas trebalo da počne svjedočenje srpskih logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.

Američki istražioci u Derventi saslušavaju srpske logoraše Izvor: Becarevic/Shutterstock

Planirano je da naredna četiri dan osam srpskih logoraša da izjave američkim istražiocima.

Predsjednik Udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević rekao je da će svjedočiti u prostorijama Osnovnog suda i da bi on, prema pozivu, to trebalo da učini danas u 11.00 časova.

Naveo je da će svakog dana svjedočiti po dva bivša logoraša.

"Došli su ljudi iz Amerike i nadamo se da će i pravda konačno da ugleda svjetlost dana", rekao je Knežević.

Knežević je ranije rekao Srni da će američkim istražiocima-tužiocima predati kompletnu ekspertizu o zločinima počinjenim nad srpskim narodom u derventskim logorima koji bi trebalo da im "otvori oči" i da počnu istraživati zločine nad Srbima i u drugim mjestima u BiH.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno, kroz derventske logore, prošlo više stotina srpskih civila. 

(Srna)

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Tagovi

Derventa ratni zločini logoraši SAD

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