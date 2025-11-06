logo
U Srpskoj nema vakcina protiv bjesnila i hepatitisa B

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske obavještava građane da imaju sve vakcine koje se nalaze u programu redovnog kalendara vakcinacije, ali ne i one protiv bjesnila i hepatitisa B.

23.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz ovog Instituta, kada su u pitanju imunološki preparati koji se apliciraju građanima nakon povrede, Institutu trenutno nedostaju vakcine protiv bjesnila i protiv hepatitisa B za odrasle.

"Institut je dobavljaču prije više od pola godine uputio narudžbenicu za obje vrste vakcina, međutim obaviješteni smo da su vakcine stigle u BiH, da se trenutno nalaze na kontroli u Agenciji za lijekove i isporuka se može očekivati tokom ovog mjeseca", navodi se u saopštenju. 

Iz Instituta navode da na vrijeme planiraju godišnje potrebne količine svih imunoloških preparata za narednu godinu, pokreću procedure i nabavljaju ih za potrebe građana Republike Srpske.

"Kada su u pitanju vakcine iz redovnog kalendara vakcinacije (BSŽ, HBV, `pentaxim`, MRP, `tetraxim` i dT), Institut ih ima na stanju i raspolaže dovoljnim količinama“, naveli su u Institutu za javno zdravstvo.

(Mondo)

