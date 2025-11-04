"Građani ne treba da brinu": Trbušni tifus u Srpskoj pod kontrolom, studentkinja iz Indije se oporavlja

Građani Srpske ne treba da brinu zbog pojave tifusa kod studentkinje iz Indije, tvrde iz Instituta za javno zdravstvo RS.

"Ovo nije pjegavi tifus, već trbušni koji se liječi antibioticima i svako od njega može da se zarazi", rekla je Nina Rodić Vukmir, načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Rodić Vukmir je Јutarnjem programu RTRS-a naglasila da pojava trbušnog tifusa nije rijetka i da je godinu nakon kovida u svim zemljama EU zabilježeno 319 slučajeva trbušnog tifusa.

"Bilo ga je i u Hrvatskoj. To su bili importovani slučajevi gdje su se ljudi zarazili na jednom festivalu u Italiji gdje nije bila riješena kanalizacija i dostupnost pitke vode. U Americi je bilo 450 slučaja od 2019. godine. Tako da hoću da kažem da nama jeste neobično zato što smo prvi put ovako nešto detektovali", ističe načelnica.

Ona je pohvalila kolege u Domu zdravlja i Bolnici u Foči koji su prepoznali i detektovali trbušni tifus, jer ova bolest, kako kaže, nema sprecifičan tok.

"Stvarno su sjajno odreagovali. Naravno, u koordinaciji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske. Tako da je sad slučaj potpuno pod kontrolom", naglasila je Rodić Vukmir.

Kako je istakla, sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom su pod nadzorom i za sada su svi negativni na ovu bolest.

"Djevojka iz Indije je sada dobro. Nema naznaka da je iko drugi oko nje zaražen i svi kontakti su negativni. Njihovi uzorci koji su dali, koji su završeni i obrađeni, jer potrebno je vrijeme da bi se uzgojila ta kultura, su negativni. Studentkinja je dobrog opšte stanja i kod kuće je. Naše su je kolege juče obišli", kaže načelnica.

Ona podsjeća da je bolest dobila u matičnoj zemlji i da je prilikom dolaska u Srpsku primljena sa stomačnim tegobama. Odmah nakon otkrivanja bolesti, preduzeta su opsežna epidemiološka istraživanja i sve mjere kako se infekcija ne bi proširila na ostale studente, kao ni kontakte u zajednici.

