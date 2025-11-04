logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Građani ne treba da brinu": Trbušni tifus u Srpskoj pod kontrolom, studentkinja iz Indije se oporavlja

"Građani ne treba da brinu": Trbušni tifus u Srpskoj pod kontrolom, studentkinja iz Indije se oporavlja

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Građani Srpske ne treba da brinu zbog pojave tifusa kod studentkinje iz Indije, tvrde iz Instituta za javno zdravstvo RS.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ovo nije pjegavi tifus, već trbušni koji se liječi antibioticima i svako od njega može da se zarazi", rekla je Nina Rodić Vukmir, načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Rodić Vukmir je Јutarnjem programu RTRS-a naglasila da pojava trbušnog tifusa nije rijetka i da je godinu nakon kovida u svim zemljama EU zabilježeno 319 slučajeva trbušnog tifusa.

"Bilo ga je i u Hrvatskoj. To su bili importovani slučajevi gdje su se ljudi zarazili na jednom festivalu u Italiji gdje nije bila riješena kanalizacija i dostupnost pitke vode. U Americi je bilo 450 slučaja od 2019. godine. Tako da hoću da kažem da nama jeste neobično zato što smo prvi put ovako nešto detektovali", ističe načelnica.

Ona je pohvalila kolege u Domu zdravlja i Bolnici u Foči koji su prepoznali i detektovali trbušni tifus, jer ova bolest, kako kaže, nema sprecifičan tok.

"Stvarno su sjajno odreagovali. Naravno, u koordinaciji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske. Tako da je sad slučaj potpuno pod kontrolom", naglasila je Rodić Vukmir.

Kako je istakla, sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom su pod nadzorom i za sada su svi negativni na ovu bolest.

"Djevojka iz Indije je sada dobro. Nema naznaka da je iko drugi oko nje zaražen i svi kontakti su negativni. Njihovi uzorci koji su dali, koji su završeni i obrađeni, jer potrebno je vrijeme da bi se uzgojila ta kultura, su negativni. Studentkinja je dobrog opšte stanja i kod kuće je. Naše su je kolege juče obišli", kaže načelnica.

Ona podsjeća da je bolest dobila u matičnoj zemlji i da je prilikom dolaska u Srpsku primljena sa stomačnim tegobama. Odmah nakon otkrivanja bolesti, preduzeta su opsežna epidemiološka istraživanja i sve mjere kako se infekcija ne bi proširila na ostale studente, kao ni kontakte u zajednici.

Podsjećamo, studentkinja iz Indije koja studira u Foči oboljela je od trbušnog tifusa, a kako su istakli iz fočanske bolnice ona je dobro, te da nema opasnosti za druge.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tifus Republika Srpska institut za javno zdravstvo rs

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ