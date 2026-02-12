Akcija "Blok" u Banjaluci: Zaplijenjeno više od kilograma marihuane, uhapšen državljanin Hrvatske

D.S. iz Republike Hrvatske uhapšen je u akciji Policijske uprave Banjaluka kodnog naziva "Blok", usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe narkotika.

Izvor: PU Banjaluka

Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, nakon što je u objektu koji je koristio pronađena značajna količina narkotika.

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres stana koji je navedeno lice koristilo tokom privremenog boravka u Banjaluci, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,1 kilogram zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalna vaga, mobilni telefon, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", naveli su iz PU Banjaluka.

D.S. se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi. Prema planu, osumnjičeni će danas, nakon što predmet bude u potpunosti kompletiran i dokumentovan, uz zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u dalju nadležnost Oružnog javnog tužilaštva Banjaluka.