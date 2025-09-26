Nesreća u Vitezu: Muškarac poginuo nakon pada s krova tržnog centra

U Poslovnom centru 96 u Vitezu jutros je pronađeno beživotno tijelo muškarca D. D. (35) iz Novog Travnika.

Na mjesto nesreće odmah su izašli pripadnici Policijske stanice Vitez, a uviđajem rukovodi dežurni kantonalni tužilac. Policija je osigurala lokaciju i preduzima sve potrebne mjere.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona potvrđeno je da policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Portparol MUP-a KSB, Hasan Hodžić, izjavio je da se čeka završetak uviđaja i zvanični nalazi nadležnih službi.

Prema dostupnim informacijama, stradali je pao s krova tržnog centra koji se nalazi u mjestu Jardol, opština Vitez.

"Policija je primila dojavu oko 08.40 sati da je u bolnicu Nova Bila dovezena muška osoba koja je od zadobijenih povreda preminula" potvrdio je Hodžić.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage, prenosi "Avaz".

