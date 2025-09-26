Hapšenje u Gradišci: Lažno dojavio bombu u kafiću, pa isključio telefon

D.J. iz Gradiške uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti.

Izvor: Shutterstock

Uhapšeni se sumnjiči da je sinoć oko 23.00 časa, Policijskoj stanici Nova Topola anonimno prijavio da je u jednom ugostiteljskom objektu u Gradišci postavljena bomba, nakon čega je poziv prekinut i telefon isključen.

Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Gradiška, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva koji je naložio da se, po kompletiranju predmeta, protiv D.J. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Srna)