Hapšenje u Gradišci: Lažno dojavio bombu u kafiću, pa isključio telefon

D.J. iz Gradiške uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti.
Uhapšeni se sumnjiči da je sinoć oko 23.00 časa, Policijskoj stanici Nova Topola anonimno prijavio da je u jednom ugostiteljskom objektu u Gradišci postavljena bomba, nakon čega je poziv prekinut i telefon isključen.
Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Gradiška, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva koji je naložio da se, po kompletiranju predmeta, protiv D.J. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
(Srna)