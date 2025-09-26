Muškarac iz BiH uhapšen u Beogradu: Traže ga zbog ubistva Mehmeda Ramića

U Beogradu je uhapšen državljanin BiH čiji su inicijali A.K. (34) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu potjernicu zbog ubistva.

Izvor: Shutterstock

On je uhapšen na Zvezdari u akciji Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

A.K. će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mjera i procesuiranja po međunarodnoj potjernici.

Istraga.ba saznaje da je uhapšeni Adel Kabaš zvani Dasta. Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica zbog sumnje da je ubio Mehmeda Ramića u pucnjavi u sarajevskom naselju Pofalići, koji je kako se navodi iste noći pobjegao u pravcu Crne Gore.

Dasta je ovo ubistvo počinio zajedno sa Amelom Jašarevićem kojeg je Kantonalni sud u Sarajevu u julu ove godine osudio na 20 godina zatvora.

Jašarević je dobio 17 godina zatvora za ubistvo i šest godina i sedam mjeseci za trgovinu drogom i vatrenim oružjem. Izrečena mu je jedinstvena zatvorska kazna od 20 godina.

U istom predmetu se sudi i Edvinu Imamoviću i Igoru Zuki koji su u prvostepenom postupku dobili tri odnosno dvije godine zatvora. U odnosu na njih postupak je sada razdvojen.

Osim za ubistvo Ramića Dasta je osumnjičen i za organizirani kriminal u Sky predmetima.

(Srna)