Muškarac iz Rijeke kažnjen sa 600 evra: Branio na utakmici dok je bio na bolovanju

Opštinski sud u Rijeci kaznio je muškarca sa 600 evra jer je tokom bolovanja zbog povišene temperature igrao fudbalske utakmice kao golman u prvoj postavi.

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Opštinski sud u Rijeci kaznio je muškarca sa ukupno 600 evra jer je za vrijeme bolovanja nastupio na fudbalskim utakmicama. Presuda je donesena u prekršajnom postupku koji je protiv njega pokrenuo Područni ured Rijeka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sud ga je proglasio krivim za dva prekršaja iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Prema presudi, muškarac je bio na bolovanju zbog dijagnoze R50, odnosno povišene tjelesne temperature nepoznatog porijekla. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje utvrdio je da mu je bolovanje trajalo od 22. do 27. septembra 2025. godine, kao i od 7. do 11. oktobra 2025. godine. Poslodavac je zavodu dostavio dokumentaciju iz koje proizlazi da je muškarac za vrijeme bolovanja aktivno učestvovao na sportskim takmičenjima.

Sud je utvrdio da je on 11. oktobra 2025. godine igrao utakmicu četvrtog ranga hrvatskog fudbala, i to kao golman u početnoj postavi.

Sud je zaključio da je muškarac učešćem na sportskom takmičenju za vrijeme privremene nesposobnosti za rad namjerno sprečavao ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad, piše Index.

Utvrđeno je i da je za vrijeme bolovanja obavljao druge poslove, odnosno igrao na sportskom takmičenju. Za svaki od ta dva prekršaja sud mu je odredio po 300 evra kazne, što ukupno iznosi 600 evra.

Za jedan dio optužbe muškarac je oslobođen. On je bio optužen i da je bez saglasnosti ljekara otputovao iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, jer je 27. septembra 2025. godine igrao utakmicu u Labinu.

Međutim, sud ga je za taj dio oslobodio optužbe.

U obrazloženju presude navodi se da u optužnom prijedlogu nije opisano da nije imao saglasnost izabranog ljekara, niti je pobliže navedeno na koji je način zloupotrijebio bolovanje. Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od osam dana.