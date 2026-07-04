Tramp o Netanjahuu: "Odlično se slažemo, ali zna ko je glavni"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi već naredne sedmice mogao da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Bijeloj kući. Govoreći o njihovom odnosu, poručio je da se dobro slažu, ali i da izraelski lider "zna ko je glavni".

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zamolio za sastanak u Bijeloj kući i da bi on mogao da bude održan već naredne sedmice, po njegovom povratku sa samita NATO-a.

Ipak, jedan izraelski zvaničnik naveo je da je realnije da do susreta dođe sedmicu kasnije, zbog Trampovih međunarodnih obaveza.

"Zna ko je glavni"

Govoreći o odnosu sa Netanjahuom, Tramp je poručio da među njima nema problema.

"Odlično se slažemo. Netanjahu zna ko je glavni", rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za Axios, aludirajući na sebe.

Iz kancelarije izraelskog premijera saopšteno je da je Netanjahu u petak razgovarao telefonom sa Trampom kako bi mu čestitao 250. Dan nezavisnosti SAD.

"Dogovorili smo da se uskoro sastanemo"

U saopštenju kancelarije izraelskog premijera navodi se da su dvojica lidera postigla dogovor o skorom susretu u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Premijer je istakao da su Sjedinjene Američke Države garant globalne slobode i da Izrael veoma cijeni bliske odnose dvije zemlje. Premijer Netanjahu i predsjednik Tramp dogovorili su se da se uskoro sastanu u SAD", navedeno je u saopštenju.

Odnosi nisu bez tenzija

Američki zvaničnici tvrde da su pojedini Trampovi najbliži saradnici posljednjih mjeseci postali skeptični prema Netanjahuu i njegovim procjenama situacije na Bliskom istoku.

Prema navodima izvora, Tramp je tokom prošlog mjeseca kritikovao izraelskog premijera zbog eskalacije sukoba u Libanu i navodno ga nazvao "ludim", optužujući ga za nezahvalnost.

Uprkos razlikama, sastanak u Bijeloj kući mogao bi da bude od velikog političkog značaja za Netanjahua pred parlamentarne izbore u Izraelu koji su zakazani za oktobar.

Tramp o Iranu: "Mole da postignu dogovor"

Tramp je govorio i o pregovorima sa Iranom, tvrdeći da Teheran želi nastavak razgovora.

"Mole da postignu dogovor", rekao je Tramp.

Dodao je da su obe strane napravile kratku pauzu u pregovorima zbog sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, uz tvrdnju da tokom tog perioda neće biti međusobnih napada.

"Svi su tamo. Jedan hitac i mogli bismo sve da ih eliminišemo, ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali s kim da pregovaramo", rekao je Tramp.

Na kraju je dodao da ga je iznenadilo što je vidio ljude kako plaču na Hamneijevoj sahrani.

"Možda su to lažne suze", zaključio je Tramp.

(Axios/Mondo)