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"Dočekaće svoju kaznu i smrt": Iran objavio crnu listu, označeni poznati lideri 1

"Dočekaće svoju kaznu i smrt": Iran objavio crnu listu, označeni poznati lideri

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Iranski prorežimski list objavio je prijeteću grafiku sa brojnim svjetskim liderima, uz poruku "osveta je neizbježna", a među označenima su se našli Tramp, Merc i Netanjahu.

Iran objavio crnu listu za osvetu Izvor: Shutterstock/Alexandros Michailidis/lev radin/Liu zishan

Prorežimski iranski list Hamšahri objavio je uznemirujuću grafiku na kojoj su brojni zapadni političari prikazani u narandžastim zatvorskim odijelima, uz prijeteću poruku na persijskom jeziku: "Osveta je neizbježna". Ispod ilustracije navodi se da će, kako ih nazivaju, "zločinci" dočekati svoju kaznu i smrt.

Među političarima koji se nalaze na naslovnici su njemački kancelar Fridrih Merc, predsjednik SAD Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer, italijanska premijerka Đorđa Meloni, američki državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane SAD Pit Hegset, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, kao i američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi.

Posebno su izdvojeni Donald Tramp i Benjamin Netanjahu, čije su fotografije postavljene na vrhu naslovnice i označene nišanom, što dodatno pojačava prijeteću poruku upućenu zapadnim liderima, javlja Bild.

List Hamšahri, koji izdaje grad Teheran, smatra se jednim od glavnih glasila iranskih tvrdolinijaša i bliskim je vladajućim strukturama. Zanimljivo je da je ovim novinama svojevremeno rukovodio Mohamed Bager Galibaf, aktuelni predsjednik iranskog parlamenta i jedan od najuticajnijih političara u zemlji, koji danas ima važnu ulogu u komunikaciji režima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Analitičari smatraju da se Fridrih Merc nije slučajno našao među označenim političarima. Njemački kancelar posljednjih mjeseci važi za jednog od najoštrijih kritičara iranskih vlasti. Tokom protesta u Iranu početkom godine izjavio je da je režim "praktično pri kraju" i da očekuje njegov skori pad, zbog čega ga tvrdolinijaši očigledno smatraju jednim od svojih političkih protivnika.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Iran Donald Tramp Benjamin Netanjahu Fridrih Merc prijetnja

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