Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca prvog dana rata na Bliskom istoku.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca, javlja "Skaj Njuz". Modžtaba se oglasio na svom "Telegram" nalogu usred visokih tenzija Sjedinjenih Država i Irana dok traje prekid vatre (makar formalno) koji je blizu pucanja zbog učestalih međusobnih napada obe strane.

"Osvetiću se za smrt svog oca. To je zahtjev cijele nacije i mora da se uradi. Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica", naveo je on u svom obraćanju na društvenim mrežama.

We pledge to avenge your pure blood and the blood of all the martyrs of these two [recent] wars by taking revenge against the criminal, disgraceful murderers. This vengeance is what our nation is demanding, and this must definitely be done. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir)July 11, 2026

Da podsjetimo, vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubijen je prvog dana rata, 28. februara ove godine u Teheranu u vazdušnom napadu Izraela i Sjedinjenih Država. Naslijedio ga je njegov sin Modžtaba Hamnei koji je teško ranjen u istom tom napadu, još uvijek se oporavlja od posljedica vazdušnih udara.

Pogledajte fotografije Modžtabe Hamneija, novog vrhovnog vođe Irana

Vidi opis "Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 4 / 4

(Mondo.rs)