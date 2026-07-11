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"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

"Osvetiću krv svog oca": Novi vrhovni vođa Irana poslao jezivu poruku Trampu i Izraelu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca prvog dana rata na Bliskom istoku.

Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei najavio osvetu zbog ubistva svog oca, javlja "Skaj Njuz". Modžtaba se oglasio na svom "Telegram" nalogu usred visokih tenzija Sjedinjenih Država i Irana dok traje prekid vatre (makar formalno) koji je blizu pucanja zbog učestalih međusobnih napada obe strane.

"Osvetiću se za smrt svog oca. To je zahtjev cijele nacije i mora da se uradi. Obećavamo da ćemo osvetiti krv vođe mučenika i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubica", naveo je on u svom obraćanju na društvenim mrežama.

Da podsjetimo, vrhovni vođa Irana Ali Hamnei ubijen je prvog dana rata, 28. februara ove godine u Teheranu u vazdušnom napadu Izraela i Sjedinjenih Država. Naslijedio ga je njegov sin Modžtaba Hamnei koji je teško ranjen u istom tom napadu, još uvijek se oporavlja od posljedica vazdušnih udara. 

Pogledajte fotografije Modžtabe Hamneija, novog vrhovnog vođe Irana

(Mondo.rs)

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