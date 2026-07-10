Sahranjen Ali Hamenei nakon nedjelje masovnih komemoracija: Nasljednik i dalje skriven od javnosti (Foto)

Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamenei sahranjen je u Mašhadu nakon nedjelje masovnih komemoracija. Njegov teško povrijeđeni sin i nasljednik Modžtaba i dalje je skriven od javnosti.
Ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei sahranjen je u najvažnijem svetilištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je iranska televizija u ranim jutarnjim satima.
Sahrana u Mašhadu na sjeveroistoku Irana uslijedila je nakon nedjelje masovnih pogrebnih povorki i skupova na kojima se izražavala žalost, uz obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Državama nakon nedjelja primirja u četvoromjesečnom ratu. Hamenei je ubijen u prvim udarima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran 28. februara. SAD i Iran su prošlog mjeseca dogovorili primirje.
Povorka kroz Mašhad
Hameneijevo tijelo u četvrtak je polako kamionom prevezeno kroz prepune ulice Mašhada prema pozlaćenoj kupoli i minaretima svetilišta Imama Reze, dok su sveštenici sa bijelim turbanima hodali sa obje strane.
Ožalošćeni u crnom tiskali su se iza njih, mašući iranskim zastavama, fotografijama pokojnog Hameneija i crvenim transparentima sa revolucionarnim sloganima. Pojedinci u pogrebnim povorkama nosili su transparente sa natpisom "Ubićemo Trampa".
Sahrana je kulminacija nedjelje pogrebnih događaja u Iranu i Iraku na kojima su klerikalne vođe Islamske Republike podsticale ogromne mase ljudi kako bi pokazali moć i ideološki žar svoje teokratske države.
Nasljednik skriven od javnosti
Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je teško povrijeđen u napadu 28. februara u kojem je poginuo njegov otac. Zadobio je teške povrede, navodno mu je lice unakaženo, a udovi teško povrijeđeni.
Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom marta, nedjelju dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance. Iako je objavljivao pisana saopštenja, nijedna njegova fotografija, video-snimak ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.
Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, ali da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti. Državne bezbjednosne službe takođe nastoje da ograniče njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.
Nedjelja komemoracija
- Komemoracije su počele prošli petak, kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove ćerke, njenog 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija.
- Najveća komemoracija u nizu višednevnih ceremonija održana je u Teheranu.
- Hameneijevo tijelo preneseno je i u sveti šiitski grad Kom, zatim u dva šiitska svetilišta u susjednom Iraku, prije nego što je na kraju sahranjeno u svetilištu u Mašhadu.