Iran tvrdi da je raketirao američku bazu u Jordanu: Ispaljeno 10 balističkih raketa, Vašington i dalje ćuti

IRGC saopštila je da je izvela raketni napad na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku i da je gađala vazduhoplovnu bazu Al Azrak u Jordanu.

Izvor: X/EGYOSINT

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketni napad na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku, tvrdeći da su pogođeni komandni i kontrolni centar, kao i vazduhoplovna baza Al Azrak u Jordanu. Prema navodima IRGC-a, u napadu je ispaljeno 10 balističkih raketa.

"Napadnuti su neprijateljski komandni i kontrolni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovna baza Al Azrak", navedeno je u saopštenju iranske vojne formacije koje prenose državni mediji.

Ipak, tvrdnje Teherana za sada nisu u potpunosti nezavisno potvrđene. Jordanske vlasti saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana presrela iranske projektile usmerene ka teritoriji Jordana, dok nema potvrde da je baza Al Azrak pretrpjela ozbiljnu štetu.

Jordan is now coming under an Iranian ballistic missile attack, with footage showing air defense interceptors engaging incoming missiles.pic.twitter.com/qe0Osx6OzG — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT)July 9, 2026

Baza Al Azrak, poznata i kao vazduhoplovna baza Muvafak Salti, jedna je od najvažnijih vojnih lokacija u Jordanu i koriste je jordansko ratno vazduhoplovstvo, ali i američke snage za operacije i podršku na Bliskom istoku.

Novi raketni napad dolazi u trenutku naglog rasta tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Iran tvrdi da su njegovi napadi odgovor na američke udare na iranske ciljeve, dok Vašington navodi da deluje radi zaštite svojih snaga i interesa u regionu.

Za sada nije poznato koliko je raketa zaista pogodilo ciljeve niti ima li žrtava ili veće materijalne štete. Vojni analitičari upozoravaju da bi svaki potvrđeni napad na američku infrastrukturu u Jordanu mogao dodatno da proširi sukob i poveća rizik od direktne konfrontacije između Vašingtona i Teherana.