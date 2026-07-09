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Iran zasuo projektilima američke baze: Sirene za vazdušnu opasnost se oglasile u više država, stigla prijetnja Trampu

Iran zasuo projektilima američke baze: Sirene za vazdušnu opasnost se oglasile u više država, stigla prijetnja Trampu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Iranska vojska izvela je masovan napad raketama i dronovima na dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu.

Iran zasuo projektilima američke baze Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Iranska vojska saopštila je da je noćas napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, i upozorila da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Amerika nastavi napade na Iran.

Prethodno su se u Bahreinu i Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je Kuvajt takođe saopštio da se njegova vazdušna odbrana suočava sa napadima raketama i dronovima, prenijela je Al Džazira.

Teheran je zaprijetio masovnim napadom na američke vojne baze kao odgovor na američke napade na Iran drugu noć zaredom.

S druge strane, Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je izvela dodatnu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da je cilj operacije bio dalje slabljenje sposobnosti Teherana za napade na komercijalne brodove i civilne mornare u Ormuskom moreuzu.

Napad SAD na vojne ciljeve u Iranu

CENTCOM je na platformi "X" naveo da su američke snage pogodile oko 90 vojnih ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, sredstva za obalski nadzor, skladišta raketa i bespilotnih letjelica, pomorske kapacitete i logističku infrastrukturu duž iranske obale.

U saopštenju se navodi da su najnoviji udari uslijedili nakon ofanzivnih operacija izvedenih prethodne noći. CENTCOM je naveo i da su američke snage 7. jula pogodile oko 80 iranskih vojnih ciljeva, među kojima je bilo više od 60 manjih plovila Korpusa islamske revolucionarne garde.

Američka vojska tvrdi da su operacije izvedene nakon, kako navodi, iranskog kršenja primirja i napada na tri komercijalna broda koja su plovila kroz Ormuski moreuz.

"Američke snage ostaju budne, spremne i sposobne da izvrše sve zadatke koje naloži vrhovni komandant", saopštio je CENTCOM.

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