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Nesvakidašnja situacija: Tijelo vrhovnog iranskog vođe drži se u hladnjaku kamiona finskog marketa, pokrenuta istraga

Nesvakidašnja situacija: Tijelo vrhovnog iranskog vođe drži se u hladnjaku kamiona finskog marketa, pokrenuta istraga

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Finski trgovački lanac Kesko pokrenuo je istragu nakon što se na snimcima pojavila njihova oznaka na kamionu koji je prevozio tijelo ajatolaha Hameneija.

Tijelo vrhovnog iranskog vođe drži se u hladnjaku kamiona finskog marketa Izvor: DRM News/ Youtube/ printscreen

Finski trgovački lanac Kesko pokrenuo je internu istragu nakon što se na snimcima sa pogrebne povorke ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, u iračkom gradu Karbali pojavio rashladni kamion sa oznakama koje podsjećaju na vizuelni identitet njihovog maloprodajnog lanca K Group.

Na video-snimku agencije Rojters vidi se kako ožalošćeni okružuju rashladni kamion, nakon čega se otvaraju zadnja vrata vozila. Iz tovarnog prostora izlazi magla, a muškarci obučeni u crno iznose čelični kovčeg prekriven iranskom zastavom. Rojters navodi da je riječ o Hameneijevom kovčegu.

Zbunjeni čelnici Keska saopštili su da su za slučaj saznali tek nakon što su se snimci pojavili u medijima i naglasili da kompanija nema nikakvu direktnu povezanost sa vozilom, piše Helsinki Times.

Objasnili su da ne posjeduju sopstvene kamione za prevoz robe, već transport obavljaju ugovoreni logistički partneri. Prema njihovoj procjeni, najvjerovatnije je jedan od partnera prodao kamion, a da prethodno nije uklonio oznake K Groupa, iako ugovori obavezuju prevoznike da pre prodaje uklone sve naljepnice i obilježja kompanije.

Hamenei je poginuo 28. februara u vazdušnim napadima koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael nakon eskalacije sukoba. Njegova višednevna sahrana počela je u Iranu, a potom je nastavljena u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, važnim odredištima za šiitske muslimane.

U srijedu su hiljade ljudi u Nadžafu pratile kovčeg uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu", dok su iznad okupljenih vijorile iranske i iračke zastave, kao i zastave proiranskih iračkih milicija. Nakon ceremonija u Iraku, kovčeg je vraćen u Iran, gdje će Hamenei biti sahranjen u svom rodnom Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde takođe su stigli kako bi učestvovali u pogrebnoj povorci.

(Jutarnji list/MONDO)

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