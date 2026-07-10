Oglasio se Tramp zbog prijetnji iz Irana: "Ostavio sam instrukcije za slučaj da pokušaju da me ubiju"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ostavio instrukcije za slučaj da Iran pokuša da ga ubije, poručivši da bi odgovor Sjedinjenih Američkih Država bio razoran. Dodao je da ga Teheran godinama smatra jednom od glavnih meta.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Negro Elkha/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za New York Post da je godinama meta iranskih planova za atentat i da je unapred odredio kako bi Sjedinjene Američke Države trebalo da odgovore ukoliko bi takav napad bio uspešan.

"Na njihovoj sam listi već dugo. To je ono sa čim se suočavamo. Jedino što mogu da kažem jeste da sam ostavio instrukcije – ako mi se nešto dogodi, neka ih bukvalno bombarduju na nivou kakav nikada nisu vidjeli", rekao je Tramp.

Na pitanje o navodima da je Izrael ove sedmice upozorio na moguću zavjeru za njegovu likvidaciju, Tramp je odgovorio da nema saznanja o novom planu, ali je istakao da Iran već godinama želi njegovu smrt.

"Ne, ne. Izrael nije otkrio ništa novo. Ja sam njihov broj jedan već dugo i to je jednostavno tako", rekao je.

Prijetnje iz Irana

Tramp je dodao da se nada da će ga ljudi "poželjeti" ukoliko mu se nešto dogodi, aludirajući na dugogodišnje prijetnje koje, kako tvrdi, dolaze iz Teherana.

Iran otvoreno poziva na njegovu likvidaciju još od 2020. godine, nakon što je po Trampovom naređenju u američkom napadu ubijen iranski general Kasem Sulejmani.

Tokom sahrane iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija ove sedmice, pojedini okupljeni nosili su transparente sa porukama u kojima se poziva na Trampovo ubistvo.

Jedan od govornika na komemoraciji poručio je: "Zašto ne bismo ubili onoga koji je ubio mog imama i mog vođu? Trampovo ubistvo je naša dužnost. Zašto je najodvratniji čovjek na svetu još živ?"

Nove tenzije između Vašingtona i Teherana

Izjava američkog predsjednika dolazi u trenutku novih tenzija između SAD i Irana.

Tramp je prethodno saopštio da odustaje od primirja i memoranduma o razumevanju sa Iranom nakon napada na brodove u Ormuskom moreuzu, za koje je optužio Teheran.

Kao odgovor, SAD su po njegovom naređenju izvele gotovo 200 vazdušnih udara na ciljeve u Iranu.

Govoreći na samitu NATO-a u Ankari, Tramp je ponovio da ga Iran smatra glavnom metom.

"Imali su jedne vođe, više ih nema. Onda su imali druge vođe, ni njih više nema. Sada imaju treće - možda ni njih uskoro neće biti. A možda ni mene neće biti, jer sam njihov broj jedan. Takvi su oni već 47 godina", rekao je Tramp.

(New York Post/Mondo)