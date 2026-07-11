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Iranci na sahrani Hamneija zapalili ogromnu figuru Trampa

Iranci na sahrani Hamneija zapalili ogromnu figuru Trampa

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Ožalošćeni građani u iranskom gradu Mašhadu zapalili su ogromnu figuru američkog predsjednika Donalda Trampa tokom pogrebne povorke ajatolaha Alija Hamneija, prenijeli su lokalni mediji.

profimedia-1115757733.jpg Izvor: Mohammed HUWAIS / AFP / Profimedia

Na snimku koji su objavili iranski mediji vidi se kako je figura Trampa, u stilu figurica iz setova "Lego" kockica, obješena o građevinsku dizalicu, nakon čega je jedan muškarac pali.

Dok figuru zahvata plamen, okupljeni uzvikuju "Smrt Americi!" i "Smrt Izraelu!", dok su mnogi od njih nosili crveno-bijele zastave koje u šiitskom islamu simbolizuju mučeništvo i osvetu.

Sedmodnevne pogrebne ceremonije počele su u petak, 3. jula u Teheranu, gdje su iranski zvaničnici i strane delegacije odali posljednju počast Hamneiju.

Pogrebne povorke, kojima je po navodima medija prisustvovalo više miliona ljudi, potom su prošle kroz više gradova u Iranu i Iraku, nakon čega je Hamnei u prošli četvrtak sahranjen u svom rodnom Mašhadu.

Pokojni vrhovni vođa Irana ubijen je u prvom talasu američko-izraelskih vazdušnih udara na Teheran 28. februara.

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Tagovi

Iran Donald Tramp sahrana

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