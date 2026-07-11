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Iran prekršio dogovor sa Amerikancima: Novi satelitski snimci razotkrili tajne planove Teherana (Foto)

Iran prekršio dogovor sa Amerikancima: Novi satelitski snimci razotkrili tajne planove Teherana (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Novi satelitski snimci prikazuju da Iran aktivno radi na obnovi nuklearnih postrojenja koja su uništena tokom rata.

Iran obnavlja nuklearna postrojenja Izvor: X/nexta_tv/Printscreen

Iran je započeo obnovu podzemnog postrojenja koje je povezano sa njihovim nuklearnim oružjem, piše "CNN". Novi satelitski snimci, u koje je "CNN" imao uvid, prikazuju da je Iran započeo obnovu i dodatno učvršćivanje podzemnog postrojenja dok je bio na snazi sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o zamrzavanju svih nuklearnih aktivnosti što je bio ultimatni zahtjev Sjedinjenih Država, naročito američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je ostavio instrukcije ukoliko na njega bude izvršen atentat.

Prema analizi satelitskih snimaka koje je proučavao Institut za nauku i međunarodnu bezbjednost, radovi su izvođeni u objektu Taleghan 2 koji se nalazi u okviru vojnog kompleksa Parčin. Satelitski snimci su nastali 22. jula i 7. jula i na njima se vidi da se nije radilo samo na uklanjanju posljedica ranijih napada, već i na obnovi samog objekta.

Na uočenim radovima primijećena su tri otvora na krovu objekta, dodatno ojačavanje betonske konstrukcije i postavljanje armature za novi trajni betonski krov. Ovo postrojenje je već ranije bilo povezivano sa istraživanjima i testiranjima koja su dio iranskog nuklearnog programa.

Ovaj objekat je inače, uništen u izraelskom napadu u oktobru 2024. godine. Potom je obnovljen, pa ponovo uništen u napadima tokom marta ove godine.

(Mondo.rs)

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Iran nuklearni program

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