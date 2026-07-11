Iran prekršio dogovor sa Amerikancima: Novi satelitski snimci razotkrili tajne planove Teherana (Foto)

Novi satelitski snimci prikazuju da Iran aktivno radi na obnovi nuklearnih postrojenja koja su uništena tokom rata.

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Iran je započeo obnovu podzemnog postrojenja koje je povezano sa njihovim nuklearnim oružjem, piše "CNN". Novi satelitski snimci, u koje je "CNN" imao uvid, prikazuju da je Iran započeo obnovu i dodatno učvršćivanje podzemnog postrojenja dok je bio na snazi sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o zamrzavanju svih nuklearnih aktivnosti što je bio ultimatni zahtjev Sjedinjenih Država, naročito američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je ostavio instrukcije ukoliko na njega bude izvršen atentat.



Prema analizi satelitskih snimaka koje je proučavao Institut za nauku i međunarodnu bezbjednost, radovi su izvođeni u objektu Taleghan 2 koji se nalazi u okviru vojnog kompleksa Parčin. Satelitski snimci su nastali 22. jula i 7. jula i na njima se vidi da se nije radilo samo na uklanjanju posljedica ranijih napada, već i na obnovi samog objekta.

Significant Activity at Taleghan 2 Identified in New Imagery



High resolution Airbus satellite imagery obtained by the Institute and@vantortechimagery provided to the Institute by@CNNfrom June and early July of the Taleghan 2 site, located within the Parchin Military Complex,…pic.twitter.com/YC1nVqPn7s — Inst for Science (@TheGoodISIS)July 10, 2026

Na uočenim radovima primijećena su tri otvora na krovu objekta, dodatno ojačavanje betonske konstrukcije i postavljanje armature za novi trajni betonski krov. Ovo postrojenje je već ranije bilo povezivano sa istraživanjima i testiranjima koja su dio iranskog nuklearnog programa.

Ovaj objekat je inače, uništen u izraelskom napadu u oktobru 2024. godine. Potom je obnovljen, pa ponovo uništen u napadima tokom marta ove godine.

(Mondo.rs)