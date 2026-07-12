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Sproveli surovu odmazdu: Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein

Sproveli surovu odmazdu: Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nakon napada SAD, Iran je započeo odmazdu na američke vojne ciljeve, ističući ozbiljnost situacije u regionu.

Iran bombardovao Jordan, Kuvajt i Bahrein Izvor: EBRAHIM NOROOZI / AFP / Profimedia

Nakon novih američkih napada na Iran, Teheran je uzvratio udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, prenijeli su iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska upozorili su da će "svaka dalja akcija SAD izazvati oštriju odmazdu", prenosi iranska državna televizija PressTV.

U jutrošnjem saopštenju IRGC navodi se da su Sjedinjene Američke Države pokušale "ponovo da testiraju ono što je već testirano" nametanjem svoje volje vladi Omana i izazivanjem tenzija kroz "ilegalnu plovidbu nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U saopštenju se dalje navodi da su SAD pokrenule vazdušne napade na nekoliko obalnih baza i telekomunikacionih tornjeva duž južne obale Irana.

U saopštenju IRGC se navodi da su iranske vazduhoplovne snage tokom prve faze operacije odmazde ciljale američke vojne položaje i ključnu vojnu infrastrukturu u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan.

Iranska državna televizije navodi da je američka vojska u subotu pokrenula novu rundu udara na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na raketni napad IRGC-a u kojem je teško oštećen komercijalni teretni brod, prenosi portal Aksios.

Mornarica Revolucionarne garde Irana objavila je da će Ormuskli moreuz biti zatvoren do daljnjeg, dok SAD ne okončaju svoju intervenciju u regionu.

U subotnjem saopštenju mornarica IRGC-a je saopštila da je ova mjera preduzeta "u svjetlu bezbjednosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".

(Telegraf/MONDO)

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