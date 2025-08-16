logo
Koliko Evropa poštuje prava radnika? Istraživanje pokazalo ozbiljan pad, evo koje države su najkritičnije

Autor Vesna Kerkez
Svih sedam zemalja u svijetu, koje i dalje zadržavaju najvišu ocjenu za sporadična kršenja prava radnika, nalaze se u Evropi

Globalni pad prava radnika: Evropa više nije izuzetak Izvor: Piere Bonbon / Alamy / Alamy / Profimedia

Evropa i dalje ostaje najmanje represivna regija za radnike u cjelini, ali Globalni indeks prava ITUC za 2025. godinu pokazuje jasan pad. Regija je dostigla svoj najlošiji rezultat od početka izrade indeksa 2014. godine, a više od polovine evropskih zemalja sada ograničava pristup pravdi.

Svih sedam zemalja u svijetu, koje i dalje zadržavaju najvišu ocjenu za sporadična kršenja prava radnika, nalaze se u Evropi. S druge strane, mnoge druge na kontinentu bilježe redovna ili sistematska kršenja prava radnika.

Globalna slika je još alarmantnija. Prava radnika su u slobodnom padu, tri od pet regiona bilježe pogoršanje, a i Amerike i Evropa bilježe najgore rezultate od 2014. Prema indeksu, 87 posto zemalja krši pravo na štrajk, 80 posto ograničava kolektivno pregovaranje, a 72 posto ograničava pristup pravdi.

Izvještaj upozorava na pokušaj udara na demokratiju: kontinuirani napad državnih vlasti i korporativnih aktera na prava i dobrobit radnika. Sve više, ovaj napad pokreću demagozi krajnje desnice podržani od strane milijardera, odlučni da oblikuju svijet u sopstvenom interesu nauštrb običnih radnika.

Deset zemalja sa najgorom situacijom uključuju Bangladeš, Bjelorusiju, Ekvador, Egipat, Esvatini, Mjanmar, Nigeriju, Filipine, Tunis i Tursku.

Indeks ocjenjuje zemlje od 1 do 5 plus koristeći 97 pokazatelja zasnovanih na međunarodnim standardima o slobodi udruživanja, kolektivnom pregovaranju i pravu na štrajk.

Gdje se najviše, a gdje najmanje štrajkuje u Evropi?

Traženje prava radnika kroz štrajkove, postala je česta pojava kako u Evropi tako i u svijetu.

Prema izvještaju Fondacije Hans Bekler, koja je bliska sindikatima, zaposleni u Njemačkoj pokriveni kolektivnim ugovorima tokom 2023. godine štrajkovali su značajno manje nego njihovi evropski kolege. Na 1.000 zaposlenih izgubljeno je u prosjeku 21 radni dan, što Njemačku svrstava u sredinu evropske tabele zajedno sa Holandijom.

U Belgiji i Francuskoj broj dana izgubljenih zbog štrajkova bio je čak pet puta veći.

Kada se brojke svedu na pojedinačnog radnika, prosječan njemački zaposleni godišnje u štrajku provede svega deset minuta.

U zemljama poput Španije, Kipra i Finske štrajkovi su bili znatno učestaliji.

S druge strane, u Švedskoj, Austriji i Mađarskoj zabilježen je veoma nizak nivo industrijskih akcija, svega jedan do četiri štrajkačka dana na 1.000 radnika.

(MONDO/EUpravozato.rs)

