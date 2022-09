Fijasko pred lansiranje: NASA odlaže posjetu Mjesecu drugi put zaredom

Problemi sa raketom su to i nagovještavali još jednom.

Izvor: NASA

Američka Nacionalna svemirska agencija (NASA) je drugi put otkazala lansiranje najmoćnije rakete ikad napravljene, koja je trebalo da kruži oko Mjeseca.

Razlog za novo otkazivanje bilo je curenje vodonika iz rezervoara rakete Artemis.

Stručnjaci su pokušali da otklone kvar, ali to nije bilo moguće u tako kratkom roku, iako su mediji prije toga preneli da je sve bilo spremno za lansiranje.

Raketa je trebalo da potroši 2,7 miliona litara tečnog vodonika i kiseonika kako bi se obezbijedio pritisak potreban za izlazak iz Zemljine atmosfere, ali su se problemi ponovo pojavili pred samo lansiranje.

Glavni inženjeri su pred otkazivanje lansiranja rekli su da imaju povjerenja u to što rade i u primijenjene proceduralne promjene. Oni su priznali, ipak, da bi drugi problemi mogli da dovedu do još jednog odlaganja. To nije sprečilo hiljade ljudi da dodju da vide kako raketa polijeće. Lokalne vlasti su navele da očekuju veliki broj ljudi zbog toga što je ovo dugi vikend za praznik rada.

Problem sa motorom primorao je NASA eksperte i 29. avgusta da odloži lansiranje rakete na probni let oko Meseca, 50 godina nakon što je okončan program Apolo.

U kapsuli Orion koju bi trebalo da ponese raketa, sada nema astronauta, već su umjesto njih probne lutke, opremljene senzorima za merenje vibracija, kosmičkog zračenja i drugih uslova.

Pod pretpostavkom da test let sa lutkama prođe dobro, astronauti bi na drugi let oko Mjeseca trebalo da krenu 2024. godine. U trećoj fazi planirano je sijletanje na Mjesec i to bi, prema sadašnjim projekcijama trebalo da bude 2025.

Čovjek je zvanično posljednji put hodao na Mjesecu prije 50 godina.

Više o Artemis misiji, koja će trajati godinama pročitajte u našoj prethodnoj vesti.