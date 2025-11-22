logo
Slovenci sutra odlučuju o legalizaciji eutanazije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Građani Slovenije će u nedjelju, 23. novembra, izaći na referendum o zakonu kojim se predlaže legalizacija eutanazije.

39.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prateći druge evropske zemlje koje su napravile takvu promjenu, Parlament Slovenije je usvojio zakon u julu, ali je građanska inicijativa koju predvodi desničarski političar Aleš Primc nametnula referendum čiji će rezultati biti obavezujući.

Zakon će biti odbačen ako većina glasača bude protiv, pod uslovom da čine najmanje 20 odsto od 1,692 miliona birača.

Pristalice zakona koji dozvoljava asistirano samoubistvo odraslima koji se suočavaju sa nepodnošljivom patnjom kažu da će taj akt ovim osobama ublažiti nepotrebnu bol. Oni koji su protiv navode da bi društvo trebalo da brine o bolesnima, a ne da im pomaže da umru.

Protivnici ističu da je zakon nehuman i da krši slovenački Ustav, koji proglašava ljudski život nepovredivim. Katolički nadbiskup Stanislav Zore rekao je da bi država trebala da se fokusira na palijativnu njegu.

"Brinimo se o bolesnima i umirućima, ali im ne nudimo samoubistvo", istakao je Zore.

Ovakva rješenja već su dozvoljena u Australiji, Kanadi, Holandiji, Belgiji i nekoliko američkih država. Donji dom britanskog Parlamenta glasao je za njegovu legalizaciju ranije ove godine, iako zakon čeka usvajanje u gornjem domu Parlamenta.

Britanski zakon dozvoljava pomoć pri samoubistvu samo terminalno bolesnim odraslim osobama kojima je ostalo manje od šest mjeseci života, uz odobrenje dva ljekara, sudski nadzor i samostalno uzimanje medikamenata.

Slovenački zakon je sličan - zahtijeva odobrenje dva ljekara, ali i periode pauze i samostalno uzimanje medikamenata.

Osim terminalnih stanja, Holandija i Belgija dozvoljavaju eutanaziju i kada je riječ o neterminalnim dijagnozama, poput psihijatrijskih bolesti. 

(Srna)

