logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenci na referendumu odlučuju o eutanaziji

Slovenci na referendumu odlučuju o eutanaziji

Autori Vesna Kerkez Autori Agencije
0

Slovenija je odlučila da će pitati građane da li žele da država legalizuje eutanaziju, nakon što je prikupljen dovoljan broj potpisa za organizovanje referenduma.

slovenija referendum o eutanaziji Izvor: Boris Zerwann / Panthermedia / Profimedia

Zemlja je u julu usvojila zakon kojim se omogućava da mentalno sposobne odrasle osobe, koje pate od teške bolesti uz nesnošljive bolove mogu dobiti pomoć pri okončanju života.

Konzervativne grupe u zemlji protive se ovom zakonu, i zahtijevaju da ga država povuče. Aleš Primc, konzervativni aktivista, saopštio je da je njegova organizacija prikupila 43 hiljade potpisa, što je za tri hiljade više od potrebnog zakonskog minimuma, da natjera vladu da organizuje referendum.

Protivnici, koje podržavaju desničarske opozicione partije, tvrde da je zakon nepravedan i nehuman. Kažu da on krši ustav zemlje, koji propisuje da je ljudski život nepovrediv, te da bi vlada umjesto toga trebalo da radi na poboljšanju palijativne njege na kraju života, piše The Slovenia Times.

Primc je izdao ultimatum vladi, dajući joj rok do 10. oktobra da povuče zakon ili da se suoči sa formalnim podnošenjem peticije parlamentu, koji bi tada bio zakonski obavezan da zakaže referendum.

Vlada se protivi povlačenju zakona a Robert Golob, premijer Slovenije, tvrdi da će Slovenci odbaciti zahtjeve konzervativnih organizacija i najavljuje kampanju za ostanak tog zakona na snazi. Tvrdi da zakon odražava stav većine Slovenaca i da je on usvojen upravo u skladu s očekivanjima građana, te da ga iz tog razloga ne treba povlačiti.

Da bi zakon bio oboren na referendumu, većina birača mora glasati protiv njega, uz ključni uslov da ti glasovi protiv obuhvate najmanje petinu cjelokupnog biračkog tijela. Datum glasanja još nije određen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija eutanazija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ