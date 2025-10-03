Slovenci na referendumu odlučuju o eutanaziji

Slovenija je odlučila da će pitati građane da li žele da država legalizuje eutanaziju, nakon što je prikupljen dovoljan broj potpisa za organizovanje referenduma.

Zemlja je u julu usvojila zakon kojim se omogućava da mentalno sposobne odrasle osobe, koje pate od teške bolesti uz nesnošljive bolove mogu dobiti pomoć pri okončanju života.

Konzervativne grupe u zemlji protive se ovom zakonu, i zahtijevaju da ga država povuče. Aleš Primc, konzervativni aktivista, saopštio je da je njegova organizacija prikupila 43 hiljade potpisa, što je za tri hiljade više od potrebnog zakonskog minimuma, da natjera vladu da organizuje referendum.

Protivnici, koje podržavaju desničarske opozicione partije, tvrde da je zakon nepravedan i nehuman. Kažu da on krši ustav zemlje, koji propisuje da je ljudski život nepovrediv, te da bi vlada umjesto toga trebalo da radi na poboljšanju palijativne njege na kraju života, piše The Slovenia Times.

Primc je izdao ultimatum vladi, dajući joj rok do 10. oktobra da povuče zakon ili da se suoči sa formalnim podnošenjem peticije parlamentu, koji bi tada bio zakonski obavezan da zakaže referendum.

Vlada se protivi povlačenju zakona a Robert Golob, premijer Slovenije, tvrdi da će Slovenci odbaciti zahtjeve konzervativnih organizacija i najavljuje kampanju za ostanak tog zakona na snazi. Tvrdi da zakon odražava stav većine Slovenaca i da je on usvojen upravo u skladu s očekivanjima građana, te da ga iz tog razloga ne treba povlačiti.

Da bi zakon bio oboren na referendumu, većina birača mora glasati protiv njega, uz ključni uslov da ti glasovi protiv obuhvate najmanje petinu cjelokupnog biračkog tijela. Datum glasanja još nije određen.