Novi protest zaposlenih u institucijama BiH: Od 2009. godine nisu nam povećali plate (FOTO)

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine organizovao je danas sedmi po redu protest u Sarajevu.

Izvor: Anadolija/Samır Jordamovıć

Na protestu na Trgu Bosne i Hercegovine, ispred državnih institucija, učestvovalo je nekoliko desetina državnih službenika i zaposlenih.

Salih Karčić, predsjednik Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH, podsjetio je da je ovo sedmi protest koji organizuju, dodajući da ima iste ciljeve kao i dosadašnjih šest.

"Ništa se ne mijenja i mi obnavljamo naše zahtjeve. Na prvom mjestu je nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Mi smo jedina država u Evropi gdje nije potpisan kolektivni ugovor između poslodavca i zaposlenih u državnim institucijama. Zatim, osnovica za obračunavanje plata je 535 KM a donijeta je 2009. godine. Tada je potrošačka korpa bila 1.400 KM, a u avgustu ove godine je iznosila 2.900 KM. Možete zamisliti s našim primanjima kako preživljavaju zaposleni u institucijama", kazao je Karčić u obraćanju na protestu.

Dodao je da Republika Srpska i Federacija BiH dijele određenu novčanu pomoć zaposlenima u javnim institucijama, dok toga nema na državnom nivou.

"Na državom nivou toga nema zato što je dogovoreno i dugoročni je projekat na sceni urušavanje državnih institucija. Od 2009. godine nama nisu povećali plate", rekao je Karčić, prenosi Anadolija.

Podsjetio je da su usvajanjem budžeta BiH u junu ove godine povećane plata ministrima i parlamentarcima za 500 KM, a plaće uposlenicima u državnim institucijama 60 KM.

"To se može vrlo lako i brzo uraditi. Razdvojiti. Sve se to može ako se hoće, ali nema interesa da se to uradi", kazao je Karčić.

Predsjednik Sindikalne organizacije BHRT-a Naser Husić istakao je da su zaposleni ove državne institucije na rubu egzistencije.

"Imamo iste probleme kao i naše kolege u institucijama. Živimo na rubu egzistencije, naši ljudi se bore godinama bez kolektivnih ugovora", kazao je Husić.

Izet Kolar, državni zaposlenik koji radi kao električar, podsjetio je da već godinama izlaze na proteste sa istim zahtjevima.

"Protestujemo već deset godina, ali Savjet ministara nikada neće priznati naš kolektivni ugovor. To i ptice na grani znaju", kazao je Kolar, čija osnovna plata iznosi 780, napominjući da će ipak i dalje nastaviti s protestima.