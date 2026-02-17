logo
Slučaj Debevec i Mehmedagić seli pred Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH

Slučaj Debevec i Mehmedagić seli pred Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH

Autor Dragana Božić
0

Predmet protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića i radnika Suda Milisava Pijuka vodiće Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH.

Osmanu Mehmedagiću i Ranku Debevecu određen pritvor mjesec dana Izvor: MONDO

Ova odluka donesena je nakon što je sarajevski Opštinski sud, kojem je predmet proslijeđen iz Suda BiH, uputio Vrhovnom sudu zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti.

"Opštinski i kantonalni sudovi u FBiH nisu nadležni za krivična djela podmićivanja i službene i druge odgovorne funkcije, ukoliko je počinilac krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta FBiH, Vlade FBiH ili Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ili je Vlada FBiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu saglasnost", saopšteno je iz Vrhovnog suda FBiH.

Debevec, Mehmedagić i Pijuk ranije su, dok je predmet bio na Sudu BiH, odbili da se izjasne o krivici.

U optužnici je navedeno da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacioni nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se protiv njih vodile.

Prema navodima iz optužnice, Debevec je naložio službenici Suda da tajne akte iznese i uništi. Prema dokazima, ona je dokumente odnijela u Debevčevu vikendicu i spalila ih u roštilju.

Riječ je o 51 aktu, od kojih se 29 odnosi na prisluškivanja iz 2022. godine. Nijedan od tih dokumenata, navodi se u optužnici, nije bio evidentiran u knjigu tajnih podataka.

Tužilaštvo smatra da su optuženi zloupotrijebili položaje kako bi sebi pribavili korist u vidu informacija iz istraga, te su time ugrozili rad institucija i povjerljivost pravosudnog sistema BiH. 

(Srna)

Ranko Debevec Osman Mehmedagić Osmica

