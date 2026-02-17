Slučaj Debevec i Mehmedagić seli pred Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH

Predmet protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića i radnika Suda Milisava Pijuka vodiće Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH.
Ova odluka donesena je nakon što je sarajevski Opštinski sud, kojem je predmet proslijeđen iz Suda BiH, uputio Vrhovnom sudu zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti.
"Opštinski i kantonalni sudovi u FBiH nisu nadležni za krivična djela podmićivanja i službene i druge odgovorne funkcije, ukoliko je počinilac krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta FBiH, Vlade FBiH ili Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ili je Vlada FBiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu saglasnost", saopšteno je iz Vrhovnog suda FBiH.
Debevec, Mehmedagić i Pijuk ranije su, dok je predmet bio na Sudu BiH, odbili da se izjasne o krivici.
U optužnici je navedeno da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacioni nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se protiv njih vodile.
Prema navodima iz optužnice, Debevec je naložio službenici Suda da tajne akte iznese i uništi. Prema dokazima, ona je dokumente odnijela u Debevčevu vikendicu i spalila ih u roštilju.
Riječ je o 51 aktu, od kojih se 29 odnosi na prisluškivanja iz 2022. godine. Nijedan od tih dokumenata, navodi se u optužnici, nije bio evidentiran u knjigu tajnih podataka.
Tužilaštvo smatra da su optuženi zloupotrijebili položaje kako bi sebi pribavili korist u vidu informacija iz istraga, te su time ugrozili rad institucija i povjerljivost pravosudnog sistema BiH.
