Medvjedi ubili 13 ljudi: Vlada Japana poziva penzionisane policajce i vojnike da štite stanovništvo

Medvjedi ubili 13 ljudi: Vlada Japana poziva penzionisane policajce i vojnike da štite stanovništvo

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Japana pozvala je penzionisane policajce i bivše vojnike da pomognu u zaštiti stanovništva od sve češćih napada medvjeda, prenose lokalni mediji.

Medvjedi ubili 13 ljudi u Japanu Izvor: Dominik Belica / Alamy / Alamy / Profimedia

Vlada je uputila poziv pošto je suočena sa nedostatkom iskusnih lovaca, piše list "Asahi šimbun".

Japan je prethodno ublažio stroge zakone o vatrenom oružju da bi policajcima dozvolio da koriste puške protiv medvjeda.

Prema podacima Ministarstva za zaštitu životne sredine, medvjedi su od aprila širom zemlje usmrtili 13 ljudi, što je do sada najveći broj žrtava u jednoj godini.

Broj susreta medvjeda i ljudi u porastu je iz godine u godinu. Stručnjaci kažu da se to dešava zbog smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, napuštanja poljoprivrednog zemljišta i zato što gladni medvjedi sve češće ulaze u stambena područja.

Većina napada dogodila se u sjevernim prefekturama Ivate i Akita.

