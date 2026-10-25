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Bombardovan univerzitet u Gazi: Izraelski dron pogodio kampus pun studenata, ima mrtvih i ranjenih

Bombardovan univerzitet u Gazi: Izraelski dron pogodio kampus pun studenata, ima mrtvih i ranjenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najmanje sedam osoba poginulo je u izraelskim udarima širom Pojasa Gaze. U napadu dronom na Islamski univerzitet stradala su tri radnika obezbjeđenja, dok je osmoro studenata ranjeno.

Bombardovan univerzitet u Gazi Izvor: Profimedia

Troje zaposlenih na univerzitetu u Gazi je poginulo, a osmoro studenata je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu u nedjelju, prema lokalnim palestinskim izvorima, koji su izvijestili o još četiri smrtna slučaja na drugim lokacijama u toj enklavi.

Izraelska vojska izjavila je za AFP da provjerava ove informacije.

Napad izraelskog drona "ciljao" je Islamski univerzitet u Gazi, na sjeveru teritorije, pri čemu je ubijeno troje pripadnika obezbjeđenja, a ranjeno osmoro studenata, potvrdilo je za AFP nekoliko izvora unutar ove ustanove. Bolnica Al Šifa u gradu Gazi potvrdila je da je primila tri tijela i da zbrinjava osmoro povrijeđenih nakon napada.

Među ranjenim studentima koji su bili u kampusu i pratili nastavu pojedini su u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo obrazovanja, osuđujući "ćutanje svijeta pred napadima usmjerenim na studente i univerzitete".

"U proteklih šest dana ubijeno je deset studenata i nastavnika", navodi se u saopštenju ministarstva, uz napomenu da je 95 odsto univerzitetskih objekata oštećeno u trogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa, javlja tportal.

Prema podacima civilne zaštite Gaze, službe za spasavanje pod kontrolom tog islamističkog pokreta,  još četiri osobe ubijene su na drugim lokacijama u enklavi.

Dvije osobe stradale su u vazdušnom napadu u Kan Junisu na jugu, jedna u Deir el Balahu u centralnom delu Pojasa Gaze, a četvrta od izraelske vatre na sjeveru enklave, precizirao je portparol ove službe za AFP.

Izrael i Hamas se uzajamno optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, poslije dvije godine rata izazvanog do tada najvećim napadom palestinskog pokreta na izraelsko tlo 7. oktobra 2023. godine.

Više od 1.500 Palestinaca ubijeno je otkako je počelo primirje, prema podacima ministarstva zdravlja u Gazi pod upravom Hamasa, čije izvještaje Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim.

(Mondo.rs)

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