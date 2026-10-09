"Pao" bivši šef njemačkih obaveštajaca: Otmica djece otkrila njegove veze sa bivšim direktorom Mosada

Bivši šef njemačke obavještajne službe August Haning optužen je za špijunažu i veleizdaju. Istražuje se pribavljanje gotovo 2.000 dokumenata BND-a.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP

Prema navodima tužilaštva, Haning je između 2010. i 2022. godine pribavio gotovo 2.000 dokumenata njemačke Savezne obavještajne službe. Te dokumente je potom koristio u svom radu kao nezavisni konsultant za bezbjednost, angažovan od strane bogatih i uticajnih ljudi, piše RT Balkan.

Bila je potrebna neuspješna otmica da bi bivši šef njemačke obavještajne službe August Haning bio optužen za špijunažu i veleizdaju. Međutim, njegove veze sa izraelskim obavještajcima i kriminalcima trebalo je mnogo ranije da upale alarm u Berlinu.

August Haning, koji je bio na čelu njemačke Savezne obavještajne službe (BND) od 1998. do 2005. godine, uhapšen je u utorak i optužen za špijunažu, odavanje državnih tajni i veleizdaju. Tužilaštvo tvrdi da je Haning kupovao državne tajne od svog bivšeg pomoćnika u BND-u, identifikovanog kao "Manfred D". On je ostao u službi i nakon Haningovog odlaska i radio je za nekoliko njegovih nasljednika.

Prema navodima tužilaštva, Haning je između 2010. i 2022. godine pribavio gotovo 2.000 dokumenata BND-a. Te dokumente je potom koristio u svom radu kao nezavisni konsultant za bezbjednost, angažovan od strane bogatih i uticajnih ljudi.

Haning je bio dobro poznato lice na međunarodnim bezbjednosnim konferencijama. Ovaj materijal koristio je za pripremu izvještaja za zaposlenog u jednoj stranoj obavještajnoj službi. Takođe je održavao "bliske kontakte sa predstavnikom druge strane obavještajne službe", kome je tokom nekoliko godina prosljeđivao informacije dobijene od "Manfreda D".

Tužilaštvo nije otkrilo sa kojim je stranim službama Haning sarađivao. Ipak, medijski izvještaji ukazuju na to da je jedna od njih vjerovatno Obavještajna služba Azerbejdžana, zemlje za koju je Haning otvoreno lobirao još od sredine 2010-ih.

Njemački istražitelji počeli su da prate Haningove aktivnosti prošlog septembra, kada je policija u Hamburgu pretresla njegov stan u okviru istrage povezane sa Kristinom Blok, multimilionerkom čiji je otac izgradio najpopularniji lanac restorana sa biftecima u Njemačkoj.

Blok je od 2021. godine u sporu oko starateljstva sa svojim bivšim suprugom, danskim bankarom Stefanom Hanselom. Trenutno joj se sudi zbog sumnje da je naredila otmicu svoje dvoje najmlađe djece dok su bila pod očevim staranjem u Danskoj. Prema navodima tužilaštva, Blok je 2022. godine angažovala Haningovu konsultantsku firmu "System 360" da organizuje otmicu. Međutim, danska policija intervenisala je prije nego što je tim kompanije "System 360" uspio da otme djecu.

Haning je, po svemu sudeći, odustao od direktnog pristupa i odlučio da posao povjeri svojim kontaktima iz svijeta obavještajnih službi. To su bili Jakov Peri, bivši šef izraelske unutrašnje bezbjednosne službe Šin Bet, i Dani Jatom, bivši direktor Mosada.

U optužnici stoji da je Haning angažovao Perija i njegovu privatnu obavještajnu firmu da okupe tim od osam ljudi za otmicu djece. Zatražio je i da se Jatom uključi. Peri je doveo Dejvida Barkeja, bivšeg člana obavještajnog krila Jedinice 504 IDF-a i navodnog agenta Mosada, Barkej je predvodio tim koji je izvršio otmicu u novogodišnjoj noći 2023. godine.

Barkejev tim odvukao je djecu - desetogodišnjeg dječaka i trinaestogodišnju djevojčicu - preko njemačke granice pješke, zalijepivši im usta trakom i prijeteći da će ih ubiti ako vrište u pomoć.

Haning negira bilo kakvu umiješanost u otmicu, kao i Jakov Peri. Barkej je priznao da je organizovao i sproveo operaciju, ali nije optužio ni Haninga ni Perija. Jatom je izraelskim medijima rekao da "nema nikakve veze sa ovim slučajem" i dodao da je njegov odnos sa Haningom bio isključivo profesionalne prirode i da datira još iz kasnih osamdesetih godina.

Međutim, Jatom je 2021. godine pozvao Haninga da se pridruži upravnom odboru njegove privatne kompanije za sajber-bezbjednost, "World Health Energy Holdings" (WHEN). Govoreći tada za "Jerusalem post", Haning je izjavio da bi njegovi "kontakti sa državama, organima za sprovođenje zakona i obavještajnim službama" bili dragoceni za kompaniju WHEN, koja prodaje špijunski softver preduzećima koja žele da nadziru svoje zaposlene.

Haning je dodao da je održavao "veoma bliske poslovne odnose, pa čak i prijateljstva" sa Jatomom i drugim zvaničnicima Mosada dugo nakon odlaska iz BND-a. Obojica se i dalje navode kao članovi upravnog odbora na veb-sajtu kompanije WHEN.

Prema navodima njemačkih medija, tužilaštvo je isključilo sumnju da je Haning sarađivao sa ruskim agentima, čime je, prema autoru teksta, ostala samo jedna mogućnost. Haning je jednom primijetio da je "dobar agent onaj koji ne privlači pažnju na sebe".

Međutim, u mutnom svijetu izraelskog "privatnog" obavještajnog sektora teško da je mogao da izabere upadljiviji dvojac za saradnju od Jatoma i Perija.