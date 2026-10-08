Dan kada je muzika utihnula i počeo rat koji je zauvijek promijenio Gazu

Tri godine nakon napada Hamasa na Izrael, podsjećamo kako je počeo rat u Gazi, šta se dogodilo na Nova festivalu i koliko je ljudi stradalo.

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prije tri godine počeo je jedan od najtežih perioda novije istorije Bliskog istoka. Sedmog oktobra 2023. godine Hamas i druge palestinske oružane grupe izveli su koordinisani napad na jug Izraela, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba oteta i odvedena u Gazu.

Napad na muzički festival Nova, na kojem su se okupile hiljade mladih ljudi, postao je jedan od najpotresnijih simbola tog dana. Uslijedio je rat koji je za tri godine donio ogromno stradanje izraelskog i palestinskog stanovništva, a Pojas Gaze pretvorio u prostor nezapamćenog razaranja i humanitarne katastrofe.

Kako je počeo 7. oktobar

Rano ujutro 7. oktobra 2023. godine Hamas i druge palestinske oružane grupe pokrenule su veliki napad na Izrael. Pod zaštitom masovnog raketiranja, naoružani pripadnici pokreta probili su ogradu između Gaze i Izraela i ušli na izraelsku teritoriju kopnenim, morskim i vazdušnim putem.

Djeca, žrtve napada Hamasa 7. oktobra 2023.

Izvor: amer ghazzal / Alamy / Profimedia

Napadnuta su vojna postrojenja, kibuci i druga naselja. Ubijeno je oko 1.200 ljudi, među njima veliki broj civila, a 251 osoba je oteta i odvedena u Gazu. Među taocima su bili djeca, žene i starije osobe.

UN-ova komisija koja je istraživala događaje utvrdila je da su tokom napada počinjeni ratni zločini, uključujući namjerna ubistva civila i uzimanje talaca.

Došli da plešu, a počeli da bježe

Među mjestima napada posebno se izdvaja prostor na kojem je održavan Nova muzički festival, nedaleko od granice sa Gazom. Oko 3.000 ljudi okupilo se u pustinji kako bi uz elektronsku muziku dočekali izlazak sunca.

Oko 6.22 ujutro začule su se sirene zbog raketnog napada. Ubrzo su stigli i naoružani napadači.

Ljudi koji su samo nekoliko minuta ranije plesali počeli su da bježe kroz polja i skrivaju se u automobilima, skloništima i drugim mjestima. Neki su satima ostali zarobljeni, dok se oko njih pucalo.

Prema nalazima UN-ove komisije, 379 ljudi je ubijeno na prostoru festivala, u njegovoj neposrednoj blizini i na okolnim lokacijama, a najmanje 364 bile su osobe koje su došle na festival. Oko 40 ljudi odvedeno je kao taoci u Gazu.

Upravo o tom jutru govori dokumentarni film "We Will Dance Again", koji kroz svjedočenja preživjelih i autentične snimke vraća priču na posljednje bezbrižne trenutke festivala, a potom na trenutak kada se muzika pretvorila u pucnjavu, a potraga za zabavom u borbu za život.

Počeo je rat koji je promijenio Gazu

Izrael je nakon napada objavio rat Hamasu i počeo veliku vojnu operaciju u Pojasu Gaze.

Ono što je uslijedilo pretvorilo je Gazu u prostor ogromnog ljudskog stradanja. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravlja koje prenosi UN, do juna 2026. godine u Gazi je bilo prijavljeno 73.035 ubijenih i 173.368 povrijeđenih Palestinaca. Među žrtvama su hiljade djece.

Gotovo čitavo stanovništvo Gaze bilo je primorano da napusti svoje domove, često više puta. Mnogi su ostali bez kuća, škola, bolnica i osnovnih uslova za život.

Palestinska djevojčica

Izvor: Faiz Qreqa/MEI / Sipa Press / Profimedia

Procjene UN-a, Svjetske banke i Evropske unije pokazale su razmjere razaranja: više od 371.000 stambenih jedinica bilo je uništeno ili oštećeno, dok je više od polovine bolnica bilo van funkcije. Procijenjeno je da će za obnovu Gaze biti potrebno oko 71,4 milijarde dolara.

Najveću cijenu rata platili su palestinski civili, a među njima djeca.

Prema UNICEF-u, u Gazi je do 30. juna 2026. godine prijavljeno najmanje 21.700 ubijene djece, dok ih je oko 45.000 ranjeno, uključujući više od 11.000 djece sa povredama koje su im promijenile život.

U ratu su uništene ili teško oštećene zdravstvene ustanove, a UNICEF navodi da su među posljedicama loših uslova života i urušavanja sistema vode i kanalizacije bile epidemije proliva, hepatitisa A, akutnih respiratornih infekcija i ponovna pojava poliovirusa.

Izvor: Vasily Krestyaninov / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Nijedna bolnica u Gazi početkom 2026. nije bila potpuno funkcionalna, dok je samo polovina bolnica radila djelimično.

Glad je postala još jedno lice rata. U avgustu 2025. godine UN-ova klasifikacija IPC prvi put je potvrdila glad u dijelovima Gaze, nakon višemjesečnih ograničenja dopremanja hrane i humanitarne pomoći.

Te godine je prijavljeno 421 smrtno stradanje povezano sa neuhranjenošću, uključujući 113 djece, dok je u avgustu čak oko 17.000 djece bilo primljeno na liječenje zbog akutne neuhranjenosti.

Iako se stanje sa dostupnošću hrane kasnije poboljšalo, posljedice gladi nisu nestale: istraživanje UNICEF-a iz 2026. pokazalo je da je 12,2 odsto djece mlađe od pet godina hronično neuhranjeno, odnosno da otprilike svako osmo dijete zaostaje u rastu, što može ostaviti trajne posljedice na razvoj i zdravlje.

Tri godine kasnije

Šatori u razorenoj Gazi

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tri godine nakon 7. oktobra, iza ogromnih brojeva ostaju ljudi.

Izraelske porodice pamte one koji su ubijeni, dok preživjeli sa festivala nose posljedice jutra koje im je zauvijek promijenilo život. Porodice talaca prošle su kroz godine neizvjesnosti, čekanja i bola.

U Gazi, milioni ljudi pokušavaju da nastave život nakon godina bombardovanja, raseljavanja i razaranja. Mnogi više nemaju kuću kojoj mogu da se vrate, a veliki broj djece odrastao je uz rat kao jedinu stvarnost koju poznaje.

Zločini počinjeni 7. oktobra ne mogu biti opravdani. Isto tako, stradanje palestinskih civila ne može biti fusnota priče koja je počela tog jutra.

Jedna tragedija ne poništava drugu.