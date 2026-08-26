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UN: Hamas pristao predati oružje i vlast u Gazi

UN: Hamas pristao predati oružje i vlast u Gazi

Autor Haris Krhalić
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Hamas i naoružane frakcije u Gazi pristali su predati oružje i prenijeti civilnu i bezbjednosnu vlast na privremenu upravu pod okriljem UN-a, objavio je Nikolaj Mladenov.

Hamas pristao predati oružje i vlast u Gazi Izvor: Anas-Mohammed / Shutterstock.com

Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su pristali da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i bezbjednosnu vlast na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjene nacije, izjavio je Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu.

Mladenov je ovu informaciju saopštio na brifingu Vijeća bezbjednosti UN-a posvećenom sprovođenju mirovnog plana koji podržavaju SAD. Prema njegovim riječima, ovaj potez mogao bi dramatično i održivo poboljšati živote Palestinaca u Gazi, uz obezbjeđivanje trajne bezbjednosti za Izraelce.

Plan razoružanja u 15 tačaka

Mirovni odbor predstavio je krajem jula plan od 15 tačaka koji predviđa:

  • Potpuno razoružanje Hamasa i svih naoružanih frakcija
  • Prenos upravljanja Gazom na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG)
  • Postepeno i fazno povlačenje izraelskih snaga

Mladenov je precizirao da plan obuhvata uklanjanje "svake kategorije oružja", bez sivih zona. Proces obuhvata teško naoružanje, proizvodne pogone, skladišta, tunele, kao i lično vatreno oružje. NCAG bi time postao jedino tijelo ovlašćeno za posjedovanje i kontrolu naoružanja.

"Povlačenje slijedi nakon dokazane dekomisije i odvija se u fazama. Sekvencijalno je i recipročno. Svaki korak počiva na uspješnom završetku prethodnog", naglasio je Mladenov, dodajući da je napredak zasnovan na učinku, a ne na kalendaru.

Kao ključne uslove za napredak procesa, Mladenov je naveo raspoređivanje Međunarodnih stabilizacijskih snaga, ispunjavanje obaveza Izraela prema Protokolu iz Sharm al-Sheika, te dosljedno pridržavanje obaveza od strane Hamasa.

S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je redoslijed koraka iz plana, insistirajući na tome da Hamas mora biti potpuno razoružan prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga ili početka obnove. Netanyahuov tvrd stav dolazi uoči izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar i pod pritiskom krajnje desničarskih koalicionih partnera, poput ministra finansija Bezalela Smotricha.

Dok Hamas zahtijeva fazni proces i poziva na međunarodni pritisak na Tel Aviv, situaciju na terenu dodatno otežavaju svakodnevni sukobi i tenzije, unatoč primirju koje je formalno na snazi od prošlog oktobra.

Privremena tehnokratska uprava

Govoreći o političkoj dimenziji sukoba, Mladenov je istakao da kriza u Gazi nikada nije bila samo bezbjednosni ili humanitarni, već primarno upravljački problem.

Nacionalni odbor (NCAG), osnovan u januaru pod vođstvom zvaničnika Palestinske uprave Alija Shaatha, čine nezavisni palestinski stručnjaci. Njegov zadatak je da upravlja tranzicijom i obnovi efikasnu administraciju u skladu sa Rezolucijom 2803 Vijeća bezbjednosti UN-a, kojom je odobren tehnokratski okvir tranzicije i angažovanje međunarodnih snaga.

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Gaza hamas Palestina

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