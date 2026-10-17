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Maskirani izraelski doseljenici napali strane diplomate na Zapadnoj obali

Maskirani izraelski doseljenici napali strane diplomate na Zapadnoj obali

Autor Haris Krhalić
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Belgijski ministar spoljnih poslova saopštio je da su maskirani izraelski doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali napali Palestince, katoličke predstavnike i strane diplomate, među kojima su bili belgijski konzul i francuski i poljski diplomati.

belgijski premijer Maksim Prevo Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Maskirani izraelski doseljenici napali su Palestince, katoličke predstavnike i strane diplomate na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.

Prema njegovim riječima, među napadnutima su bili belgijski konzul, diplomate iz Francuske i Poljske, kao i francuski gradonačelnik. Oštećeno je i vozilo belgijskih predstavnika.

„Berba maslina, izvještavanje ili obavljanje diplomatskih dužnosti nikada ne bi smjeli nikoga izlagati opasnosti“, poručio je Prevo.

On je dodao da će Belgija nastaviti da se zalaže za uvođenje sankcija protiv odgovornih za nasilje i onih koji ih podržavaju.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar osudio je napad, ali je ocijenio da bi bilo bolje da su diplomate svoju posjetu koordinisale s izraelskom vojskom.

Palestinski potpredsjednik Husein al Šeik takođe je osudio incident, nazvavši ga primjerom „svakodnevnog terorizma“ kojem su izloženi Palestinci.

Izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, ranije su osuđivali slične napade, tvrdeći da iza njih stoji mala manjina doseljenika.

Takvo objašnjenje osporavaju Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava.

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Izrael Palestina napad

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